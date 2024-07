(ETX Daily Up) – Si Vienne vient de confirmer sa position de ville la plus agréable du monde pour vivre, l'Europe de l'ouest apparaît comme la zone du monde la plus stable. Pour autant, d'autres contrées du globe ont amélioré leur qualité de vie et l'on pourrait imaginer un jour leurs villes phares entrer dans ce classement...

Vienne est la ville dans le monde la plus agréable à vivre pressdigital / Getty Images

Il y a les meilleures villes pour étudier, celles pour télétravailler, mais aussi les destinations pour changer de vie ou sinon passer sa retraite... Et puis, surtout, il y a les villes dans le monde les plus agréables à vivre, tout simplement. Si à priori ce genre de distinction relève de la subjectivité, on peut assembler des paramètres aussi factuels que la stabilité politique, l'efficacité du système de santé, le portail d'activités culturelles, mais aussi le niveau d'éducation ou encore l'attention apportée à l'environnement pour juger si un habitant sera heureux dans telle ou telle ville de la planète. Un travail auquel s'astreint depuis onze ans l'Economist Intelligence Unit, un organisme dépendant du journal britannique The Economist qui fournit des analyses aux gouvernements mais aussi aux entreprises et s'est fait connaître avec son indice mondial de qualité de vie. Pas moins de trente critères, répartis dans cinq catégories, sont épluchés pour comparer 173 villes du monde.

Pour la troisième année consécutive, ce classement couronne ainsi Vienne comme la ville la plus agréable du monde. Tout semble parfait dans la capitale autrichienne dont les scores atteignent presque dans chaque item la note maximale de 100, à l'exception de la culture et de l'environnement, un paramètre qui n'obtient «que» 93,5 sur 100. Si Copenhague (Danemark) est deuxième et Zurich (Suisse) troisième, l'Economist Intelligence Unit indique surtout l'Europe de l'ouest comme l'endroit du globe où il fait le mieux vivre.

En tout, trente villes de cette zone ont obtenu une note moyenne de 92 sur 100. Néanmoins, cette position n'est pas sécurisée en raison de la montée en puissance dans ce classement de l'Europe de l'est. Des destinations comme Budapest (Hongrie), Belgrade (Serbie) ou Bucarest (Roumanie) ont toutes grimpé dans la liste pour se positionner respectivement aux 32e et 94e position (les deux dernières sont ex aequo). A l'inverse, des villes bien réputées comme Dublin, Munich ou Hambourg sont en perte de vitesse.

Quand on élargit le spectre géographique, Auckland, la capitale de la Nouvelle-Zélande qui entre dans le top 10 grâce à un bond de 25 places, fait partie de ces nouvelles destinations dans le monde où il fait bon vivre.

A l'inverse, l'instabilité politique apparaît logiquement comme un facteur déterminant pour ne pas recommander une ville. Frappée par la guerre civile, Damas, la capitale syrienne, constitue ainsi l'endroit ultime sur terre où il ne fait pas bon vivre. L'autre «pire ville du monde», c'est Tripoli, en Libye. A noter que Tel Aviv a chuté de vingt places en raison du conflit armé opposant Israël au Hamas.

Voici le top 10 des villes les plus agréables à vivre:

Vienne (Autriche) Copenhague (Danemark) Zurich (Suisse) Melbourne (Australie) Calgary (Canada) / Genève (Suisse) Sydney (Australie) Vancouver (Canada) Osaka (Japon) Auckland (Nouvelle-Zélande)

