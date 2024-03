Un chef de service saint-gallois et un garde-chasse ont participé à une chasse au loup de plusieurs jours en Russie. Les associations de protection de la nature critiquent ce voyage. De leur côté, les autorités cantonales tentent de relativiser cette escapade.

Deux fonctionnaires saint-gallois ont effectué une chasse aux loups en Russie (image d’illustration). IMAGO/Funke Foto Services

Dominik Müller / trad. Gregoire Galley

A la fin de l’année 2023, l'ordonnance sur la régulation préventive de la population de loups en Suisse est entrée en vigueur. Depuis, les prédateurs peuvent être abattus plus rapidement durant la période de chasse et non plus seulement après plusieurs attaques d'animaux de rente. Selon l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), la population de loups est passée de 300 animaux à environ 250 aujourd'hui.

Dans le canton de Saint-Gall, on prépare déjà la prochaine période de chasse qui débutera à partir de fin septembre. Dans ce sens, le conseiller d’Etat Beat Tinner a autorisé le chef de l’office cantonal de la nature, de la chasse et de la pêche à suivre une formation continue en Russie, comme le rapporte «SRF». Le chef de service était accompagné d’un garde-chasse. Les deux hommes ont donc participé à une chasse aux loups. Ce voyage a rapidement suscité un véritable tollé auprès des associations de protection de la nature.

Les deux fonctionnaires ont financé eux-mêmes cette escapade qui a duré cinq jours. Dans notre pays, personne n'a encore utilisé la technique de la chasse aux lapins pour les loups. «L'idée de cette formation était de découvrir la méthode et d'étudier une éventuelle application en Suisse», explique Beat Tinner à «SRF».

Qu’est-ce que la chasse aux lapins ? La chasse aux lapins est une chasse en battue. La zone chassée est préalablement entourée de lambeaux de tissu suspendus à des cordes afin de guider les animaux en fuite dans certaines directions pour les empêcher de s'échapper.

Aujourd'hui, cette méthode est aussi utilisée pour la chasse au loup.

L'expression «passer à travers les mailles du filet» dans le sens de «s'échapper» trouve son origine dans cette manière de chasser. Elle fait référence au fait que, malgré les lambeaux de tissus et les cordes, certains animaux parviennent toujours à prendre la fuite. Montre plus

Les critiques fusent

Les associations de protection de la nature s'opposent fermement à cette manière de chasser. La chasse aux lapins n'est pas praticable en Suisse pour des raisons juridiques et de protection des animaux, affirment Pro Natura St-Gall, le WWF St-Gall et le groupe Wolf Schweiz à «SRF». La régulation des loups passe avant tout par les jeunes animaux, mais pas par l'abattage de meutes entières.

De plus, les paysages plats de Russie ne sont pas comparables à ceux de la Suisse, où les régions sont très peuplées et vallonnées. «Aucune approche scientifique ne se dégage de ce voyage», déclare Corinne del Fabbro de Pro Natura. Le gain de connaissances pour la gestion du loup dans nos contrées est donc faible. «Ce voyage ressemble plus à un voyage d'aventure», critique-t-elle. Il faut également savoir que la chasse au loup en Russie est très souvent considérée comme une chasse au trophée.

Beat Tinner relativise ces attaques. «L’objectif de ce voyage était d'apprendre à connaître d’autres méthodes de chasse afin que nous puissions mettre en œuvre la régulation des loups de manière plus efficace en Suisse», indique le conseiller d’Etat saint-gallois. En trois jours, le chef de l’office cantonal de la nature, de la chasse et de la pêche et le garde-chasse ont abattu quatre loups. Pour Beat Tinner, cette technique de chasse est donc plutôt efficace.