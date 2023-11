Choc à Disneyland: il finit tout nu dans une attraction!

Un homme a cru bon de se dévêtir entièrement pour profiter des installations du manège aquatique «It's a small world» de Disneyland à Anaheim en Californie. Arrêté au son de la musique de Noël, il devra répondre d'attentat à la pudeur.

S'il s'est d'abord baladé en caleçon, l'homme a fini entièrement nu. Capture d'écran Twitter

Les images captées ce week-end à Disneyland en Californie font le tour des réseaux sociaux. Et pour cause: alors que les visiteurs profitaient de l'attraction «It's a small world», un inconnu a simplement ôté ses habits, qu'il a laissés au sol, pour descendre d'un bateau et entrer dans la piscine du Taj Mahal.

Sur les vidéos des spectateurs médusés (et manifestement amusés aussi), on peut voir l'homme évoluer d'abord en caleçon. Une employée du parc l'ui intime de ne pas bouger.

Mais il continue sa route comme s'il n'entendait pas les réprimandes du personnel. Pendant ce temps, la joyeuse musique de Noël continue de jouer à tue-tête. Sur une autre vidéo, on voit le visiteur indélicat se faire poursuivre dans une rivière à l'extérieur, entièrement nu cette fois-ci!

Finalement, d'autres images montrent l'homme trimballé manu militari hors du parc d'attractions par une horde de policiers.

Selon le site Deadline, la police a déclaré que l'individu de 26 ans était sous l'emprise de substances illicites et qu'il avait été emmené à l'hôpital par précaution. Lorsqu'il aura retrouvé ses esprits, il devra répondre d'attentat à la pudeur.

Certains vacanciers devraient se souvenir longtemps de leur escapade à Disney pour Thanksgiving!