Un éboulement survenu samedi a provoqué la fermeture du col du Susten. Cette route très appréciée des touristes et des motards entre les cantons d'Uri et de Berne devrait rester fermée pour des raisons de sécurité au moins jusqu'à lundi.

De six à huit mètres cubes de roche se sont abattus sur la route dans la région du Sustenbrüggli, environ 2 kilomètres en dessous du sommet du col, côté uranais. (image d'illustration) KEYSTONE

De six à huit mètres cubes de roche se sont abattus sur la route dans la région du Sustenbrüggli, environ 2 kilomètres en dessous du sommet du col, côté uranais, a indiqué dimanche à Keystone-ATS l'officier de piquet de la police cantonale uranaise. Comme un autre bloc de roche pourrait s'écrouler et qu'en plus la pluie est annoncée, la route a été fermée.

Le bloc de pierre devrait être retiré lundi. La situation sera alors réévaluée, a précisé le porte-parole.

La route du col du Susten, entre les cantons de Berne et Uri, est longue d'environ 45 kilomètres. Surtout appréciée des touristes et des motards, elle est généralement ouverte de juin à octobre.

ot, ats