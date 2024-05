La République dominicaine, où le président Luis Abinader brigue dimanche un second mandat, est la première destination touristique des Caraïbes, et le voisin sur l'île d'Hispaniola de Haïti, l'un des pays les pauvres et violents du monde.

Une île pour deux

La prospère République dominicaine occupe les deux tiers de l'île caribéenne d'Hispaniola, entre Cuba et Porto Rico, qu'elle partage avec Haïti, pays le plus pauvre des Amériques, plongé dans la violence des gangs.

Sa population de onze millions d'habitants (Banque mondiale 2021) est majoritairement métissée, composée surtout de descendants de colons européens et d'esclaves africains.

Tensions migratoires avec Haïti

Les relations entre les deux voisins sont historiquement tendues. Colonisé en 1822 par Haïti, Saint-Domingue, son nom à l'époque, conquiert son indépendance en 1844. Annexé à l'Espagne en 1861, le pays redevient indépendant en 1865, avant une occupation américaine (1916-1924). En 1937, le dictateur Rafael Leonidas Trujillo ordonne le massacre de milliers de travailleurs haïtiens.

Les relations entre les deux pays se sont détériorées ces dernières années. Le président dominicain Luis Abinader a fait de la lutte contre l'immigration clandestine haïtienne l'un de ses chevaux de bataille. Il a construit un mur de 164 kilomètres le long de la frontière avec Haïti et y a renforcé la présence militaire. En 2023, le gouvernement a expulsé plus de 250.000 Haïtiens.

Boom du tourisme mais menace du changement climatique

La République dominicaine a été l'une des économies les plus dynamiques de la région lors des deux dernières décennies, souligne la Banque mondiale, qui anticipe une croissance de 5,1% en 2024.

Ce pays agricole a réorienté avec succès son économie vers l'industrie manufacturière et surtout le tourisme, avec plus de huit millions de visiteurs en 2023, selon l'Organisation mondiale du tourisme, attirés par les plages et l'architecture coloniale, notamment de sa capitale Saint-Domingue. Le secteur génère environ 15% du PIB.

Les transferts de fonds de la diaspora, principalement installée aux Etats-Unis, représentaient 9,1% du PIB en 2022 (Banque mondiale).

Toutefois les moteurs de la croissance atteignent leur limite, prévient la Banque mondiale, en raison d'une moindre progression de la productivité, d'un manque de main-d’œuvre et de l'impact des catastrophes naturelles, qui s'intensifient en raison du changement climatique. Le pays a été à plusieurs reprises meurtri par des ouragans ou tempêtes tropicales.

Le taux de pauvreté s'élevait à 20,1% en 2022 selon la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (Cepalc).

Plaque tournante de la cocaïne

Le pays est une importante plaque tournante pour l'envoi de cocaïne aux Etats-Unis et en Europe, selon la CIA.

L'affaire «Air Cocaïne» a alimenté pendant des années la chronique judiciaire en République dominicaine et en France, après l'interception en 2013 à l'aéroport de Punta Cana d'un Falcon 50 avec 680 kilos de cocaïne.

Parmi la quarantaine de personnes interpellées figuraient quatre Français, dont deux pilotes, finalement acquittés lors d'un procès en appel en 2021. La condamnation de deux responsables de la compagnie aérienne à six ans de prison a été confirmée.

Deux passagers, condamnés à vingt ans de prison par la justice dominicaine, n'ont toujours pas été jugés en France.

Saint-Domingue ville modèle

Christoph Colomb est passé par Hispaniola ouvrant la voie à la fondation de la ville coloniale de Saint-Domingue, en 1498.Inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, elle a été édifiée selon un plan en damier qui a servi de modèle à presque tous les urbanistes du Nouveau Monde. Elle abrite la première cathédrale édifiée dans les Amériques, le premier hôpital, la première université, la première bibliothèque.

Le chanteur Juan Luis Guerra, maître du merengue et de la bachata, est originaire de République dominicaine, tout comme la cheffe étoilée au Michelin Maria Marte.

Le prix Nobel de littérature péruviano-espagnol Mario Vargas Llosa a reçu l'année dernière la nationalité du pays qui lui a inspiré son roman «La Fête au bouc».

Son sport national est le baseball, et de nombreuses stars de la Major League américaine étaient ou sont originaires du pays.