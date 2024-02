Client de la Raiffeisen: «Le banquier a commencé à me harceler»

Parce qu'il n'était pas satisfait du service dans la succursale Raiffeisen de Wallisellen, un client a laissé un commentaire sur Google. Suite à cela, non seulement la banque se serait manifestée, mais également l'employé critiqué.

Un client a écrit en ligne une évaluation négative sur la succursale Raiffeisen de Wallisellen. Il a ensuite été harcelé par l'employé de banque critiqué. Imago

Comme sa carte bancaire était défectueuse, Adi G., dont le nom a été abrégé par le journal, a voulu en demander une nouvelle à la succursale Raiffeisen de Wallisellen, comme l'écrit «Blick». Mais le chef de service et de montage de 33 ans n'aurait pas été conseillé de manière satisfaisante et a alors rapidement rédigé une critique Google correspondante pour la succursale de la banque Raiffeisen.

Note: deux étoiles. «Un bel intérieur, mais malheureusement des conseils très peu professionnels et peu sympathiques de la part du monsieur au comptoir d'accueil. Je vais changer de banque», telle était l'évaluation de ce Saint-Gallois d'origine qui habite à Wallisellen (ZH).

Il a entre-temps supprimé son inscription. Pourquoi? Parce que, selon ses propres dires, il a été harcelé par l'employé de la banque qu'il critiquait. Mais c'est d'abord la banque elle-même qui aurait réagi à la critique de Google. Adi G. devrait se manifester par téléphone ou par e-mail et décrire l'incident de manière plus détaillée afin qu'il puisse être examiné.

«Le banquier s'est soudainement mis à me harceler»

Et c'est alors que G. aurait soudainement entendu parler de l'employé de banque concerné. Selon le «Blick», il l'a contacté sur tutti.ch. Le client de la Raiffeisen y passait justement une annonce pour sa voiture. «Je vous prie instamment de supprimer aujourd'hui encore la mauvaise évaluation sur Google. Je vais très mal et j'ai peur de perdre mon emploi à cause de votre évaluation. Je vous serais très reconnaissant de faire preuve d'humanité», lui aurait écrit l'employé de banque.

Adi G. a répondu: «Qu'est-ce qui vous fait penser que vous pouvez me contacter sur ce canal»? Il a alors bloqué l'utilisateur. Mais les choses auraient ensuite dégénéré: «Le banquier a soudainement commencé à me harceler. Il n'arrêtait pas d'appeler sur mon portable, le matin, à midi et le soir. Puis je l'ai bloqué là aussi».

La situation est allée si loin que l'employé de banque a même appelé là où Adi G. travaille. Comme l'homme de 33 ans s'est alors senti mal à l'aise, il a effacé l'évaluation, mais en a gardé une capture d'écran.

L'employé reste à la Raiffeisen

Comme G. trouve l'incident déplacé, il s'adresse au supérieur de l'employé de banque. Des excuses sont présentées et un bon d'achat d'une valeur de 100 francs est offert en guise de réparation financière. En outre, selon le «Blick», on lui a promis que cette affaire aurait des conséquences.

Mais comme Adi G. l'a appris, le collaborateur de Raiffeisen est toujours employé. Il aurait simplement été transféré dans une autre succursale de la banque. «Ce collaborateur a accès à mes données bancaires privées», déclare G. au «Blick», indigné. Raiffeisen ne souhaite pas s'exprimer sur l'incident en question «en raison du secret bancaire».