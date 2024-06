Cocaïne, prison et évasion: la folle cavale d'une retraitée suisse

En 2021, une retraitée saint-galloise et son mari se sont rendus en Colombie, attirés par la promesse d'un héritage. Mais leur voyage a tourné au cauchemar lorsque la femme a été arrêtée pour trafic de cocaïne et condamnée à cinq ans de prison. Après deux ans en résidence surveillée, elle a réussi à s'enfuir et à rentrer en Suisse, rapporte la RTS.

La sexagénaire s'est retrouvée dans une prison colombienne aux côtés de 1800 détenues, pour la plupart condamnées pour trafic de drogue (image d'illustration). IMAGO/ZUMA Press Wire

blue News Marc Schaller

Tout a commencé par un courriel reçu d'un prétendu avocat africain. Ce dernier propose au mari, âgé de 78 ans, un héritage et un voyage tout frais payés en Colombie. Enthousiasmé par cette nouvelle, il voit dans ce voyage une occasion parfaite pour célébrer leurs 30 ans de mariage. Sa femme, alors âgée de 68 ans, d'abord hésitante, finit par se laisser convaincre. Ensemble, ils s'envolent pour Bogota, ignorant qu'ils allaient tomber dans un piège...

A leur arrivée, leur contact sur place leur demande de transporter un colis à Belgrade, en Serbie, en échange de l'héritage. La femme, méfiante, hésite, mais le mari accepte. Le colis contient en réalité plus de trois kilos de cocaïne!

A l'aéroport de Bogota, la police découvre la drogue dans la valise de la femme et l'arrête. Son mari, lui, peut repartir en Suisse.

Incrédule, la sexagénaire atterrit dans une prison colombienne. Entourée de 1800 détenues, pour la plupart condamnées pour trafic de drogue, loin de son chez-soi et confrontée à des conditions de vie déplorables, son état de santé se dégrade rapidement. Elle souffre de «stress, de solitude et d'angoisse», témoigne son avocat.

Face à la détérioration de son état mental, ce dernier lui obtient une assignation à résidence. La Suissesse passe alors près de deux ans dans un studio loué au nord de Bogota, financé par sa rente AVS.

«Je m'ôterai la vie plutôt que d'y retourner»

En mars 2023, lors de son procès, elle plaide coupable en espérant pouvoir rester en résidence surveillée ou une réduction de peine. Elle est alors condamnée à cinq ans. Mais coup de théâtre, elle apprend en août 2023 qu'elle doit retourner en prison.

La Saint-Galloise est dévastée. Impensable pour elle de retourner derrière les barreaux. «Elle m'a toujours dit: Je ne retournerai pas en prison, je m'ôterai la vie plutôt que d'y retourner», raconte à la RTS Maribel, sa logeuse.

Munie de son passeport et d'une carte de crédit, elle disparaît dans la nuit du dimanche 27 août 2023. D'abord, elle se rend à Leticia, une ville amazonienne à la frontière brésilienne. De là, elle prend une série de vols pour rejoindre Zurich. Un voyage de 4 jours et plus de 15000 kilomètres!

Arrivée à Gams, son village natal, elle ne souhaite pas retourner chez son mari après ces deux années d'exil et préfère louer une chambre d'hôtel.

En mars, elle finit par trouver un logement dans un village voisin.

Mais sa nouvelle vie est loin d'être paisible... Si elle est actuellement libre, ses ennuis judiciaires ne sont pas terminés. En Suisse, elle risque un nouveau procès pour complicité de trafic de drogue. Son mari est d'ailleurs également inquiété.