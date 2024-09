(ETX Daily Up) – La capitale de la Thaïlande, Bangkok, vient de rejoindre le programme Breathe Cities, une initiative mondiale visant à assainir l'air, à réduire les émissions de carbone et à améliorer la santé publique dans plusieurs grandes villes du monde entier.

La pollution a Bangkok (Thaïlande) a un impact direct sur la santé de ses habitants. Lillian SUWANRUMPHA / AFP

Les autorités de la ville souhaitent ainsi pouvoir réduire la pollution de l'air, afin de diminuer les émissions de carbone et par conséquent améliorer la santé publique et la vie de ses habitants. Pour commencer, Bangkok va recevoir une aide pour la collecte de données sur la qualité de l'air. En rassemblant des données précises sur la qualité de l'air, l'idée est d'aider à développer des politiques et à inspirer des initiatives adaptées au niveau local. Leurs résultats seront ensuite partagés avec les autres membres du programme.

Breathe Cities est mis en œuvre par Bloomberg Philanthropies, la Clean Air Fund et C40 Cities. À ce jour, elle regroupe une douzaine de villes, dont Paris, Londres, Milan, Jakarta, Nairobi, Johannesburg et donc Bangkok, la dernière arrivée. Ses actions reposent sur la collecte et l'analyse de données, la sensibilisation des populations locales, le soutien à des politiques audacieuses pour améliorer la qualité de l'air et au partage des bonnes pratiques entre les différentes villes participantes.

L'objectif de Breathe Cities est de réduire la pollution atmosphérique de ses villes adhérentes d'environ 30% d'ici à 2030. Cela signifie aussi éviter des milliers de décès prématurés et de cas d'asthme, chez les enfants notamment. D'un point de vue économique, cela permettra également de réduire les coûts des soins de santé.

