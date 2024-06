Comment les services secrets vont assurer la sécurité de Kamala Harris en Suisse

Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis, est attendue au Bürgenstock pour participer à une conférence sur la paix en Ukraine les 15 et 16 juin. Sa présence à cet événement nécessite des mesures de sécurité extrêmement strictes, assurées par le «Secret Service».

Un convoi de policiers et de véhicules attendant Kamala Harris à Munich pour la conférence sur la sécurité en février 2023. Imago

Dominik Müller

On a appris cette semaine que la vice-présidente américaine Kamala Harris participera à la conférence sur la paix en Ukraine qui se tiendra les 15 et 16 juin au Bürgenstock. Le président Joe Biden, quant à lui, participera à un événement de collecte de fonds en Californie, accompagné de célébrités comme George Clooney et Julia Roberts.

Kamala Harris participera à la conférence sur la paix en Ukraine. Andrew Harnik/AP/dpa

Véhicules et nourriture transportés par avion

Kamala Harris sera sous la protection du «Secret Service», qui a envoyé une délégation en avance pour préparer sa visite à Nidwald. Les mesures incluent la planification d'itinéraires de fuite et de refuges d'urgence. La Suisse est reconnue pour son haut niveau de sécurité, un atout majeur pris en compte par les agents du Secret Service dans leurs préparatifs, selon un expert américain des services secrets cité par le «Tages-Anzeiger».

Tous les véhicules de Kamala Harris ainsi que sa nourriture seront transportés par avion. Les éventuels vols d'hélicoptères, codés «Marine Two», seront effectués avec des appareils apportés par les US Marines. La vice-présidente ne voyagera pas à bord d'Air Force One, réservé au président, mais dans un avion portant le code «Air Force Two», habituellement un Boeing 757 équipé de technologies de communication et de défense spéciales.

Pour d'éventuels vols d'hélicoptères en Suisse, le «Secret Service» a recours à ses propres moyens. Keystone

Deux Chevrolet identiques

Le cortège de la vice-présidente comprendra une douzaine de véhicules, précédés en outre par des véhicules pilotes et des motos des forces de sécurité locales. A titre de comparaison, en 2020, le président de l'époque, Donald Trump, était accompagné de deux fois plus de voitures.

Le cortège de Kamala Harris comprendra une douzaine de véhicules, précédés par des motos de la police locale. En comparaison, lors de la visite de Donald Trump en 2020, le cortège comptait deux fois plus de voitures. La vice-présidente sera installée dans un Chevrolet Suburban noir, identique à un autre véhicule portant le même emblème pour dissimuler sa position exacte. Il sera donc très difficile de déterminer dans laquelle des deux voitures Kamala Harris se trouve.

Kamala Harris pourrait aussi se trouver dans d'autres véhicules du convoi, équipés de canaux de communication sécurisés et de brouilleurs pour détecter et prévenir d'éventuelles attaques. Une ambulance ainsi qu'un bus pour les journalistes accompagneront également le convoi.

Les codes nucléaires toujours à portée de main

En cas de besoin, Kamala Harris pourrait succéder immédiatement à Joe Biden, raison pour laquelle les codes nucléaires américains, contenus dans le célèbre «Nuclear Football», voyageront avec elle. Ce dispositif, semblable à un ballon de football américain, permet de commander les armes nucléaires stratégiques des États-Unis.

Un militaire chargé de la «sacoche d'urgence du président», également appelée «Nuclear football». KEYSTONE

Les tentatives d'assassinat contre les vice-présidents américains sont rares, la dernière remontant à 1915 contre Thomas Marshall. Toutefois, la menace reste présente pour les dirigeants, comme en témoigne la tentative de tir sur la Maison Blanche visant Barack Obama.