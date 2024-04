(ETX Daily Up) – Le réaménagement de l'espace public est au coeur du projet Vision Zero de la ville de Milwaukee, qui vise à réduire à zéro le nombre de décès dus aux accidents de la route dans toute sa zone urbaine, d'ici 2037. Ce programme ambitieux passe par de nombreux investissements et par un programme de sensibilisation de la population.

La ville de Milwaukee va considérablement revoir ses infrastructures routières pour limiter les risques d'accidents graves. Jon Mattrisch / Getty Images

La ville de Milwaukee, aux États-Unis, a adopté le programme Vision Zero, qui vise à limiter les accidents les plus graves, surtout ceux liés à des erreurs humaines.

Le tout premier levier concerné est la vitesse. Selon les instigateurs de ce programme, elle joue en effet un rôle fondamental dans la gravité des accidents. Si une personne heurtée par un automobiliste roulant à 20 km/h a 90% de chances de survivre, cette statistique tombe à 60% à 30 km/h, etc. La priorité doit donc être donnée à la réduction de la vitesse, via l'aménagement de rues plus sûres et la mise en place de zones limitées à 30 km/h dans les quartiers résidentiels.

Pour rendre les rues plus sûres, les structures vont devoir être adaptées de telle sorte qu'il soit compliqué d'être en excès de vitesse. Cela passera par exemple par la réduction de la largeur de certaines voies de circulation. À l'inverse, ces mêmes rues devront favoriser la marche et la pratique du vélo. Cela suppose la construction de pistes cyclables protégées mais aussi de trottoirs larges, pour favoriser le déplacement des poussettes ou encore des fauteuils roulants, et de passages piétons plus sûrs. Les panneaux et feux de signalisation devront quant à eux être encore plus visibles à l'avenir.

Concernant la sensibilisation aux risques liés à une conduite dangereuse, une formation complète sera dispensée à l'ensemble des élèves des établissements publics de la ville. Des campagnes de prévention seront également affichées un peu partout. Le plan Vision Zero prévoit également d'installer davantage de dispositifs de contrôle de la vitesse et de punir plus systématiquement les comportements dangereux, comme la conduite sous l'influence de l'alcool ou de drogues, ainsi que la distraction au volant, lorsque l'on téléphone tout en roulant par exemple.

L'objectif est de créer un environnement routier qui soit le plus sain possible et qui limite au maximum les risques d'accidents causés par des erreurs humaines. L'investissement, tant financier qu'humain, promet d'être important, mais avec cette politique, Milwaukee prend exemple sur ce qui se fait déjà dans de nombreuses grandes villes européennes, comme Amsterdam, Milan ou Paris.

