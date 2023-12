Depuis quelques années, Thibault, 27 ans, n'assiste plus aux fêtes de famille à Noël. «Chaque année, c'est la même chose, on me demande pourquoi je ne suis pas en couple. Ca devenait usant et gênant. Pour mes proches, être célibataire à mon âge semble inconcevable», explique-t-il. Et il n'est pas le seul. D'après une étude de YouGov pour l’application de rencontre Bumble, 43% des célibataires ont déjà évité des dîners ou des rassemblements familiaux de fin d'année pour échapper aux jugements ou aux questions indiscrètes sur leur vie amoureuse.