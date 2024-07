(ETX Daily Up) – Les explosions de batteries de vélos et de trottinettes électriques se multiplient, mettant parfois le feu aux habitations et blessant ses occupants. Or, les risques de surchauffe augmentent l'été, lorsque les températures flambent. Même si le phénomène est rare, ses conséquences peuvent être extrêmement graves. Aussi il convient de prendre quelques précautions avant de recharger sa batterie.

Soyez bien vigilant au moment de recharger la batterie de votre trottinette (ou vélo) électrique. Kuzmik_A / Getty Images

En premier lieu, il faut penser à changer sa batterie dès qu'elle est endommagée. En effet, le moindre choc ou perforation peut rapidement provoquer un court-circuit. Idem si vous constatez que votre batterie commence à gonfler, à fumer ou à émettre une odeur inhabituelle, débranchez tout et remplacez-la immédiatement.

Les batteries lithium-ion sont particulièrement sensibles à la chaleur. Il faut donc éviter de les laisser en plein soleil durant la journée. Pensez donc à mettre votre vélo ou votre trottinette à l'ombre et, si vous avez une batterie amovible, à la retirer pour la placer dans un endroit frais et sec, si possible bien ventilé, sans matériaux inflammables à proximité. Côté matériel, privilégiez toujours le chargeur du constructeur plutôt qu'un modèle générique, premier prix, acheté sur Internet. Suivez d'ailleurs bien les consignes du fabricant au moment de recharger votre batterie.

Pensez enfin à bien débrancher votre chargeur une fois que la recharge est terminée. Le laisser branché trop longtemps, surtout lorsque le temps est lourd et orageux, peut là encore provoquer une surchauffe. Pensez donc à le débrancher avant de vous coucher. Dans la mesure du possible, soyez toujours présent sur place lorsque vous rechargez votre batterie.

Aux États-Unis, face aux nombreux cas d'incendies dus à l'explosion de batteries lithium-ion, la mairie de New York a décidé de lancer un nouveau programme expérimental de recharge extérieure sécurisée. Dans un premier temps, cette initiative est destinée aux livreurs à vélo. À noter aussi que de plus en plus de campus américains bannissent carrément les vélos et trottinettes électriques, face au nombre de cas croissant d'incendies provoqués par la surchauffe de leurs batteries.

