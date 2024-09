L'eau n'est toujours pas potable dans plusieurs communes de la rive gauche genevoise. Les premières analyses bactériologiques sont pour l'instant «conformes», mais par mesure de précaution l'eau est toujours jugée impropre à la consommation.

C'est la rupture d'une conduite, dans la nuit de samedi à dimanche, qui est à l'origine de la contamination de l'eau (archives). ATS

ATS

En plus des neuf communes déjà citées dimanche (Thônex, Choulex, Corsier, Vandoeuvres, Collonge-Bellerive, Hermance, Anières, Puplinge et Cologny), onze rues situées dans les quartiers des Eaux-Vives, en ville de Genève, de Chêne-Bourg et de Chêne-Bougeries sont partiellement concernées, indiquent lundi les Services industriels de Genève (SIG).

D'autres analyses sont encore en cours, dont les résultats seront connus mardi. En attendant, l'eau doit toujours être bouillie avant d'être consommée dans les localités et quartiers concernés.

En dehors de l'alimentation, l'eau peut être utilisée pour des usages ménagers tels que les machines à laver le linge. Pour les lave-vaisselles, il est recommandé d'utiliser les programmes permettant un chauffage minimal à 70 degrés.

Au niveau sanitaire, aucun afflux de personnes malades n'a été observé. Les nouvelles sont jugées «rassurantes» 36 heures après le début de la contamination, que ce soit auprès des hôpitaux et du 144, relèvent les SIG.

Approvisionnement

Seize points d'alimentation en eau potable ont été installés dimanche soir par les équipes des SIG, avec l'aide du Service d'incendie et de secours, des sapeurs-pompiers volontaires et de la protection civile. Il s'agit de robinets installés sur le domaine public et de réservoirs mobiles. Les utilisateurs doivent se munir de leurs propres contenants.

Les cartes pour les points d'alimentation en eau sont régulièrement mis à jour sur le site internet des SIG. Une ligne téléphonique a aussi été ouverte au 0844 800 808.

Rupture d'une conduite

L'eau a été déclarée non potable dimanche matin, après la rupture durant la nuit d'une conduite située au Quai Gustave Ador. Cela a provoqué une dépression dans le réseau d'eau, qui pourrait ainsi avoir été contaminée par des bactéries présentes dans l'air.

za, ats