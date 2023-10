Cinq jours durant, du 11 au 15 octobre, le site de Grangeneuve (FR) se trouvera au centre de l’attention pour tout ce qui touche au lait. Les réjouissances débuteront avec le Congrès annuel des fromagers artisanaux européens (FACEnetwork) les trois premiers jours.

Plusieurs événements phares autour du lait se dérouleront à Grangeneuve (FR) la semaine prochaine, dont le congrès annuel des fromagers artisanaux européens (archives) KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Près de 200 fromagers artisanaux et autres professionnels de la branche laitière et fromagère, issus de toute l’Europe, mais aussi de Suisse, se retrouveront à Grangeneuve pour une première en Suisse, a indiqué mercredi le président du Conseil d'Etat Didier Castella. Le lait cru constituera le thème de l'édition 2023.

La rencontre est organisée par le centre de compétences des produits à base de lait cru, un partenariat entre Agroscope et Grangeneuve, ainsi que par Fromarte. Elle accueillera également des scientifiques nationaux et internationaux. Les experts invités aborderont différents thèmes en lien avec le lait cru.

Des ambitions

Les participants auront aussi l’opportunité d’échanger des idées et des expériences entre professionnels de divers horizons. Ils visiteront des fromageries artisanales, participeront à des ateliers pratiques et découvriront aussi les dernières avancées de la recherche autour du lait cru.

«Ayant l’ambition que Fribourg devienne leader des secteurs agricole et agroalimentaire en Suisse, le Conseil d’Etat ne peut que soutenir de tels événements», a insisté Didier Castella. D’autant plus que la filière lait, et ses deux spécialités phares, le Gruyère AOP et le Vacherin fribourgeois AOP, est «très importante» pour le canton.

«Les bienfaits des produits à base de lait cru sont de plus en plus étayés par des preuves scientifiques», ont affirmé les intervenants lors de la conférence de presse. «Ces produits gagnent également en popularité auprès des consommateurs européens et suisses», ont-ils relevé.

10'000 visiteurs

A la suite du congrès FACE de trois jours, Grangeneuve organisera des portes ouvertes pendant le week-end des 14 et 15 octobre. Celles-ci donneront l’occasion aux quelque 10'000 visiteurs attendus de découvrir le «Lait dans tous ses états» et se divertir grâce à de nombreuses activités.

Le championnat des métiers RegioSkills pour les apprentis technologues du lait s’y déroulera également. Grangeneuve est un acteur important pour eux, dans la mesure où il est le seul établissement en Suisse romande à offrir des cours de formation professionnelle initiale à supérieure dans le domaine laitier.

La tenue de ces événements sur le site n'est pas le fruit du hasard. Le campus Grangeneuve-Agroscope est promis à devenir le centre de compétence national de l’agriculture.

D’importants investissements y sont prévus, notamment pour recevoir le nouveau bâtiment des cultures fromagères (Liebefeld Kulturen), mais aussi pour transformer la Grange Neuve qui abritera notamment à terme, la fromagerie et la cave de Grangeneuve.

lp, ats