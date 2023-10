Dans son message sur Facebook, le président du Conseil d'Etat fribourgeois Didier Castella parle d'une "erreur d’appréciation" (archives). ATS

Le président du Conseil d'Etat fribourgeois Didier Castella s'est fait pincer mercredi pour alcool au volant, avec à la clé un retrait de permis. Le magistrat affichait une alcoolémie de 0,41 mg/l, ce qui équivaut à un taux d’alcool dans le sang de 0,82 pour mille.

Le magistrat PLR a annoncé l'information jeudi sur Facebook, jouant ainsi la transparence. «Mercredi soir, après un bouquet de chantier à Agroscope et le repas officiel du congrès international des producteurs de lait et de fromage à Grangeneuve, j’ai commis une erreur d’appréciation en rentrant en voiture à mon domicile.»

Retrait provisoire

«Dans le cadre d’un contrôle routier, mon alcoolémie de 0,41 mg/l s’est révélée supérieure à la limite autorisée, juste au-dessus de la limite du retrait», a écrit Didier Castella dans son post. «Mon permis m’a été provisoirement retiré.»

«Cela m’obligera à une certaine gymnastique durant quelque temps pour poursuivre cet engagement de proximité auquel je tiens tant», a détaillé encore l'élu gruérien. «Et surtout, cela m’incitera à être plus attentif et plus avisé dans le futur...»

A propos de son choix d'informer rapidement, Didier Castella explique: «Je partage régulièrement ici (ndlr: sur Facebook) les bons moments vécus dans notre magnifique canton. Cette transparence vaut aussi pour les moments désagréables.»

lp, ats