Le corps sans vie d'une personne a été découvert jeudi matin dans un champ à Granges (SO). On ignore encore les causes de sa mort.

La police soleuroise a été alertée vers 08h30 qu'un cadavre gisait dans un champ voisin d'une zone industrielle. (image d'illustration) Keystone

La police soleuroise a été alertée vers 08h30 qu'un cadavre gisait dans un champ voisin d'une zone industrielle, indique un porte-parole à Keystone-ATS. Ce dernier confirme une information révélée par le site en ligne du Blick. La police a bouclé le périmètre pour relever des empreintes.

gf, ats