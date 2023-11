L'ouverture de la patinoire de Montchoisi à Lausanne (sous-gare) est retardée. Prévue pour le 6 novembre, elle n'accueillera les clubs sportifs résidents et le public qu'à partir de début décembre en raison d'une fuite d'ammoniac détectée dans l'installation de production de froid. Ce problème nécessite environ cinq semaines de travaux.

C'est bientôt la saison du patinage sportif et public à l'extérieur à Lausanne (photo symbolique). ATS

«La fuite se situe sous une dalle de béton coulée en 2002, dans une zone non concernée par les récents travaux menés à Montchoisi», explique Christian Barascud, responsable de l'Unité piscines et patinoires au Service des sports, cité dans un communiqué de la Ville publié jeudi. Une entreprise spécialisée a été mandatée pour localiser la fuite, vérifier l'ensemble du réseau de production de froid, le remettre en fonction et garantir la sécurité des usagers.

A Lausanne toujours, et comme l'année passée, en raison des températures élevées de cet automne, la patinoire de la Pontaise ouvrira le 1er décembre. Les patinoires de la Vaudoise aréna, elles, ouvrent au public le 8 novembre.

sj, ats