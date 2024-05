Coup d'éclat au procès Trump: le juge fait évacuer la salle

Un journaliste qualifie le procès Trump à New York de «meilleur reality show de tous les temps». En effet, il se passe parfois des choses incroyables dans la salle 1530. Mais le juge commence à en avoir marre.

Le procès contre l'ancien président américain Donald Trump est historique, l'accusation de dissimulation d'argent versé à une actrice porno ne pourrait pas être plus piquante.

Après plus d'un mois de témoignages spectaculaires et de descriptions détaillées de la vie sexuelle de Trump, le procès a brièvement dérapé lundi: le juge Juan Merchan a fait évacuer temporairement la salle 1530 du tribunal du centre-ville de Manhattan - car il s'est senti traité de manière irrespectueuse par un témoin à décharge proche de Trump.

Le procès porte sur l'accusation selon laquelle Trump aurait voulu améliorer ses chances de succès lors des élections présidentielles de 2016 en versant 130'000 dollars à l'actrice porno Stormy Daniels et aurait ensuite mal comptabilisé le flux d'argent.

Bien que le paiement - qui n'a été contesté par aucune des parties - n'ait pas été illégal en soi, le républicain, aujourd'hui âgé de 77 ans, aurait manipulé des documents lors du remboursement de la somme à son avocat personnel de l'époque , Michael Cohen, afin de dissimuler la véritable raison de la transaction. Il s'agirait donc d'un financement illégal de la campagne électorale. Trump, qui souhaite redevenir président des Etats-Unis en novembre, a plaidé non coupable.

L'ancien président américain Donald Trump lundi au tribunal pénal de New York. Image : Keystone/Mark Peterson/Pool Photo via AP

Après que l'accusation ait appelé son dernier témoin en la personne de Michael Cohen, la défense de Trump a demandé lundi à Robert Costello de l'interroger. L'ancien conseiller juridique de Cohen devait saper la crédibilité du principal témoin à charge - mais pourrait plutôt se nuire à lui-même par son comportement: Costello a répondu à plusieurs reprises à des questions pour lesquelles le juge avait auparavant admis une objection du ministère public. Le juge a donc informé le témoin qu'il ne devait pas répondre dans de tels cas.

Un mot qui a des conséquences

Peu de temps après, Costello a commenté une autre objection acceptée en disant «Jeesh» - ce qui peut se traduire par un «Oh mon Dieu» désobligeant. Juan Merchan a ensuite fait sortir les jurés de la salle et a dit à l'allié de Trump à la barre : «Je veux parler de la décence appropriée dans ma salle d'audience». Il a ajouté qu'il interdisait tout commentaire sur ses décisions. «Vous ne me donnez pas de regard en coin et vous ne tournez pas les yeux», a dicté Merchan, qui a la réputation de ne rien laisser passer.

Alors que Costello ne cessait de regarder le juge d'un air sombre et le visage rouge, Juan Merchan a éclaté de colère : «Vous me fixez ?» Il a alors fait évacuer la salle - avec l'aide d'instructions fortes et tranchantes du personnel du tribunal, si bien que même Trump s'est retourné pour observer la scène. Les journalistes ont été autorisés à entrer dans la salle après quelques minutes et l'interrogatoire a repris.

Les médias américains ont parlé du «moment le plus fou» du procès. Pourtant, le procès de l'une des figures politiques les plus polarisées qui soient avait déjà réservé quelques moments spectaculaires. Un journaliste qui couvre le procès quasi quotidiennement l'a qualifié de «meilleur reality show de tous les temps».

Le procès devrait également avoir des répercussions sur la campagne électorale actuelle - la question est de savoir dans quelle mesure et à l'avantage de qui. Trump tente de transformer les accusations en avantage personnel et de mobiliser ses partisans en se mettant en scène comme victime d'une justice politiquement motivée. Le président sortant Joe Biden ne semble pas avoir profité de l'arène judiciaire contre son adversaire.

Détails de l'aventure d'un soir

Le témoignage de la star de l'érotisme Stormy Daniels elle-même a également suscité une grande attention. Elle a raconté avec un luxe de détails déconcertant sa prétendue aventure d'un soir avec Trump : comment celui-ci l'avait courtisée lors d'un dîner en 2006 en marge d'un tournoi de golf et avait rejeté sa référence à sa femme Melania en disant qu'ils ne dormaient même pas dans la même pièce. Melania Trump avait épousé l'éblouissant nabab de l'immobilier l'année précédente.

En présence de l'accusé, Daniels a ensuite expliqué, au cours d'un interrogatoire de plus en plus tendu, qu'à l'époque, dans la suite de l'hôtel de Trump, elle avait regardé le plafond pendant l'acte sexuel et s'était demandé comment elle en était arrivée à avoir des relations sexuelles avec Donald Trump. Elle a tout laissé passer, et finalement, cela s'est terminé rapidement. Trump n'a pas utilisé de préservatif. Après le rapport sexuel, elle tremblait tellement qu'elle pouvait à peine s'habiller, a décrit Daniels.

Les déclarations de Cohen au cours des quatre derniers jours de séance ont également été mémorables. Dans ses déclarations au procureur, il a décrit en détail comment, pendant des années, en tant que «pitbull» impitoyable de Trump, il a éliminé les problèmes juridiques pour son patron, a mis des personnes sous pression, a répandu des mensonges - et a finalement supprimé les rapports publics sur les scandales sexuels de Trump, afin que celui-ci puisse gagner l'élection contre Hillary Clinton en 2016 et entrer à la Maison Blanche.

Le public américain revit ces jours-ci cette phase spectaculaire de la campagne électorale de 2016 grâce à un procès étroitement encadré par les médias, avec des informations en direct toutes les minutes.

Un entourage composé de rockeurs Hells Angels

Lundi matin, l'ex-président s'est présenté au tribunal en costume bleu foncé, comme d'habitude, avec une cravate bleue. Après avoir affiché son habituelle expression féroce pour les photographes, qui ne sont autorisés à entrer dans la pièce que quelques minutes chaque jour avant la séance, il a d'abord suivi la séance plus activement que de nombreux autres jours, où il restait assis devant le juge les yeux fermés pendant de longues périodes.

Lundi, Trump a amené avec lui son plus grand entourage de soutiens politiques à ce jour. L'une des figures les plus controversées est peut-être le rockeur condamné Chuck Zito : Selon les médias, cet homme de 71 ans était dans les années 80 l'un des fondateurs des Hells Angels de New York, classés comme organisation criminelle par le ministère américain de la Justice. Pour des délits liés à la drogue, Zito a passé plus de cinq ans en prison.

Fort de ses soutiens, Trump a eu des mots élogieux pour le témoin à décharge Costello après sa confrontation avec le juge lundi. Costello est un «avocat très respecté», alors que le juge Merchan est un «tyran».

Entre-temps, la fin du procès est en vue. Le juge a déclaré qu'il attendait les plaidoiries finales pour mardi de la semaine prochaine. Ensuite, les douze jurés se réuniraient pour délibérer et rendre un verdict. Officiellement, il n'y a pas de limite de temps pour cela, mais les jurys délibèrent généralement pendant quelques heures à quelques jours.

