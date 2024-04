Deux hélicoptères des forces japonaises d'autodéfense (FJA) se sont écrasés en mer samedi tard dans la soirée, ont annoncé dimanche les autorités japonaises. Un membre d'équipage a été retrouvé mort et sept autres sont portés disparus.

Les hélicoptères étaient des Mitsubishi SH-60K de l'armée japonaise (archives). ATS

ATS

Les appareils participaient à un «exercice nocturne de lutte anti-sous-marine», a précisé le ministre japonais de la défense Minoru Kihara. La cause de l'accident n'est pas encore connue. Des débris probables de ces appareils ont été repérés par les secours en mer, a ajouté le ministre.

Selon la chaîne de télévision publique japonaise NHK, les hélicoptères se sont écrasés au large des îles Izu, dans l'océan Pacifique. La communication avec l'un des appareils a été perdue à 22h38 locale (15h38 en Suisse).

Des Mitsubishi SH-60K

Vingt-cinq minutes plus tard, les autorités ont réalisé que la communication avec le second hélicoptère avait également été perdue, selon la NHK.ont réalisé que la communication avec le second hélicoptère avait également été perdue, selon la NHK.

Les deux appareils incriminés sont des Mitsubishi SH-60K, des hélicoptères patrouilleurs de fabrication nippone. Ils appartenaient à la force maritime d'autodéfense, la branche navale des FJA.

Le Japon, proche allié des Etats-Unis d'Amérique, augmente considérablement son budget de la défense pour s'adapter aux tensions grandissantes en Asie-Pacifique, entre les revendications territoriales de plus en plus affirmées de la Chine et les menaces répétées de la Corée du Nord dans la région

ATS