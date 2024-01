Voitures emportées par les eaux, bâtiments inondés: chaos sur l'île Maurice

Le cyclone Belal, qui s'approche de l'île Maurice, a causé de fortes pluies et des rafales de vent très violentes sur l'île de la Réunion. L'oeil du cyclone a finalement dévié sa course vers le nord sans rentrer à l'intérieur des terres et les dégâts ont été moins "cataclysmiques" que prévu.

ATS