Benji Gregory, l'ex-enfant star de la série «Alf», est mort à 46 ans

Benji Gregory, ancien enfant star de la série américaine à succès «Alf», diffusée dans les années 1980, est mort à l'âge de 46 ans, a annoncé sa famille.

Benji Gregory, né le 26 mai 1978 en Californie, est connu pour avoir joué le rôle de Brian Tanner, un enfant qui devient le meilleur ami d'un extraterrestre espiègle, dans la série «Alf». IMAGO/Everett Collection

ATS

Sa soeur a indiqué mercredi sur Facebook que son frère avait été retrouvé mort dans sa voiture le 13 juin, en compagnie de son chien d'assistance Hans. La cause de sa mort n'a pas encore été déterminée, mais sa soeur pense qu'"il s'est endormi et est décédé à cause de la chaleur dans son véhicule».

Les Etats-Unis ont fait face ces dernières semaines à de fortes vagues de chaleur, particulièrement dans l'Ouest du pays. L'acteur a été retrouvé dans la banlieue de Phoenix, en Arizona (sud-ouest), où des records saisonniers de température ont été enregistrés en juin.

Selon les scientifiques, ces vagues de chaleur à répétition sont un marqueur sans équivoque du réchauffement de la planète et sont appelées à se multiplier, à durer plus longtemps et à s'intensifier.

Benji Gregory, né le 26 mai 1978 en Californie, est connu pour avoir joué le rôle de Brian Tanner, un enfant qui devient le meilleur ami d'un extraterrestre espiègle, dans la série «Alf».

Ce rôle lui a permis de faire des apparitions dans d'autres séries comme «La Quatrième Dimension». Il s'était ensuite enrôlé dans la marine américaine.

ATS