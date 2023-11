Karl Tremblay, le chanteur des Cowboys Fringants, est mort à 47 ans des suites d'un cancer, ont annoncé mercredi les membres du groupe québecois sur Facebook. Son décès a provoqué une grande émotion dans la Belle Province.

Karl Tremblay (2e depuis la gauche) et les Cowboys fringants s'étaient produits à de nombreuses reprises en Suisse romande, notamment au Paléo en 2019 (archives). KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

«C'est avec une tristesse indescriptible que nous vous annonçons le départ de Karl. Il a été un guerrier exemplaire devant la maladie et un modèle pour nous tous», ont écrit ses partenaires de scène.

«Les étoiles filantes», «L'Amérique pleure»: en 25 ans de carrière, les Cowboys Fringants étaient devenus un véritable phénomène de société au Québec et un groupe également bien connu du grand public en France et en Suisse.

«Concerts fous» à Paléo

Ils se sont notamment produits à plusieurs reprises au Paléo Festival de Nyon et au Festival Pully-Lavaux à l'heure du Québec, ainsi qu'à l'Arena de Genève.

Karl Tremblay «avait offert 3 concerts fous à Paléo avec les Cowboys Fringants, dont un dernier show mémorable sur la Grande Scène en 2019», salue le festival nyonnais sur le réseau social X (ex-Twitter), saluant «une étoile filante».

«Nous voulons remercier tous ceux et celles qui nous ont témoigné leur amour durant les dernières années, nous avons été portés par votre soutien», a ajouté le groupe. Karl Tremblay avait annoncé en 2022 combattre un cancer de la prostate, forçant le groupe à annuler plusieurs concerts ces derniers mois après une dernière tournée à l'été 2023.

Drapeaux en berne

«Une grande étoile, une belle étoile. Une étoile filante. Karl Tremblay nous a quittés et c'est tout le Québec qui pleure» a déclaré le Premier ministre québécois François Legault sur X. Même émotion pour Steven Guilbeault, le ministre canadien de l'Environnement: «Ce soir, le Québec pleure. Bon repos Karl, tu nous as fait danser, chanter et pleurer pendant des décennies».

De son côté, le premier ministre canadien Justin Trudeau a déploré «la perte d'une icône». «L’influence de Karl Tremblay sur le Québec et sa culture est sans égale. Sa musique et ses paroles ont inspiré des millions de personnes», a-t-il écrit sur X.

Le maire de Québec a de son côté annoncé que les drapeaux de la ville seraient mis en berne jeudi pour «souligner l'héritage culturel de Karl Tremblay». Aucun groupe dans l'histoire de la musique au Québec n'a connu tel succès sur une aussi longue période. Les Cowboys Fringants, qui ont vendu plus d'un million d'albums sont aussi les artistes québécois les plus écoutés sur les plateformes.

clsi