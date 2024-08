La doyenne de l'humanité, l'Espagnole María Branyas, est décédée en Catalogne. Elle s'est éteinte à l'âge 117 ans, a annoncé mardi sa famille.

Als 117 anys ha mort la persona més gran del món, catalana i veïna d’Olot, la Maria Branyas. Una dona plena d’energia i felicitat. Plena d’història.



Tot el condol a la família i el seu entorn. Descansa en pau, Maria. Un plaer haver-te conegut.

ATS

María Branyas avait survécu à la pandémie de grippe espagnole de 1918, à deux guerres mondiales, à la Guerre civile espagnole, ainsi qu'au Covid-19, qu'elle avait attrapé en 2020 peu après avoir atteint ses 113 ans. Elle en avait guéri en quelques jours.

«Maria Branyas nous a quittés. Elle est morte comme elle le voulait: dans son sommeil, paisiblement et sans douleur», a indiqué sa famille sur le réseau social X. La centenaire vivait dans la maison de retraite de Santa Maria del Tura, à Olot, en Catalogne, depuis plus de vingt ans.

«Il y a quelques jours, elle nous a dit: 'Un jour, je partirai d'ici (...) et je cesserai d'exister dans ce corps. Un jour, je ne sais pas, mais c'est très proche, ce long voyage sera terminé. La mort me trouvera épuisée d'avoir vécu si longtemps, mais je veux qu'elle me trouve souriante, libre et satisfaite», a ajouté son entourage, qui veut se souvenir de «ses conseils et sa gentillesse».

Une Japonaise de 116 ans

«Je me sens faible. Mon heure approche. Ne pleurez pas, je n'aime pas les larmes. Et surtout, n'ayez pas de peine pour moi. Là où je vais, je serai heureuse», pouvait-on lire lundi sur ce même compte, géré par sa famille.

María Branyas était la doyenne de l'humanité, selon le groupe de Recherche gérontologique des Etats-Unis et selon le Livre Guinness des records. Elle avait succédé à la Française Lucile Randon, décédée à 118 ans en janvier 2023.

Après la mort de Mme Branyas, la personne la plus vieille du monde encore en vie est la Japonaise Tomiko Itooka, née le 23 mai 1908, âgée donc de 116 ans, selon le groupe de Recherche gérontologique des Etats-Unis.

Née aux Etats-Unis

Née le 4 mars 1907 à San Francisco, aux Etats-Unis, où sa famille avait émigré, elle était revenue en Espagne en 1915. En 1931, elle avait épousé un médecin (qui est mort à 72 ans). Elle a eu trois enfants, dont l'un est décédé à 86 ans, ainsi que onze petits-enfants et de nombreux arrière-petits-enfants.

Sa fille cadette, Rosa Moret, octogénaire, avait un jour expliqué que sa mère «n'avait jamais été à l'hôpital et n'avait jamais eu de fracture».

Une équipe de l'Université de Barcelone avait étudié son ADN afin de déterminer les raisons de sa longévité. L'un des chercheurs, Manel Esteller, s'était dit surpris de son bon état de santé, dans une interview publiée en octobre 2023 par le quotidien espagnol ABC.

«Elle est complètement lucide. Elle se souvient avec une impressionnante acuité de moments quand elle n'avait que quatre ans et ne présente aucune maladie cardiovasculaire, ce qui est pourtant courant chez les personnes d'un âge avancé. Les seuls problèmes qu'elle a relèvent de la mobilité et de l'ouïe. C'est incroyable», s'enthousiasmait ce chercheur en génétique.

Décédée en 1997, la Française Jeanne Calment, qui a vécu jusqu'à 122 ans et 164 jours, est la personne la plus âgée connue à ce jour.

