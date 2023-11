Décès de Rosalynn Carter, ex-Première dame des Etats-Unis

L'ancienne Première dame des Etats-Unis Rosalynn Carter, 96 ans, est décédée dimanche à son domicile, au côté de son mari Jimmy Carter, également en fin de vie, a annoncé le Carter Center.

En soins palliatifs depuis vendredi, Rosalynn Carter «s'est éteinte en paix, avec sa famille à ses côtés», dans la maison du couple à Plains, dans l'Etat de Géorgie Imago

En soins palliatifs depuis vendredi, «elle s'est éteinte en paix, avec sa famille à ses côtés», dans la maison du couple à Plains, dans l'Etat de Géorgie (sud-est des Etats-Unis), a précisé la fondation gérant l'image et l'héritage politique de Jimmy Carter dans un communiqué.

«Rosalynn a été ma partenaire sur un pied d'égalité dans tout ce que j'ai accompli», a déclaré l'ex-président démocrate, cité dans le texte. «Tant que Rosalynn était dans le monde, j'ai toujours su que quelqu'un m'aimait et me soutenait».

En mai, il avait été rendu public que Rosalynn Carter était atteinte de démence. La fondation a finalement fait savoir vendredi dernier que la femme de 96 ans bénéficiait de soins palliatifs à domicile.

Depuis la mi-février, Jimmy Carter se trouve également chez lui, en soins palliatifs, entouré de sa famille.

Une influence considérable sur la politique

Rosalynn et Jimmy Carter se sont mariés en 1946 et le couple a eu quatre enfants. L'ancienne première dame s'est engagée pour des causes sociales et a écrit plusieurs livres. Elle aurait eu une influence considérable sur la politique de la Maison Blanche pendant la présidence de son mari.

L'homme politique démocrate, originaire de l'État de Géorgie dans le sud des États-Unis, a été président des États-Unis de 1977 à 1981, jusqu'à ce que le républicain Ronald Reagan lui succède. Il est le plus âgé des anciens présidents américains encore en vie.

En hiver, la fondation du couple a rendu public le fait que l'ex-président ne souhaitait plus entreprendre de démarches médicales après une série d'hospitalisations.

En septembre, il a ensuite créé la surprise en apparaissant publiquement lors d'un défilé de cacahuètes dans sa ville natale de Plains. Carter et son épouse Rosalynn sont apparus dans une limousine de couleur sombre.

