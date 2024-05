Le porte-parole du Conseil fédéral André Simonazzi est décédé

Le porte-parole du Conseil fédéral et vice-chancelier André Simonazzi est décédé. L'homme de 56 ans est mort vendredi lors d'une randonnée, a annoncé samedi la Chancellerie fédérale.

André Simonazzi a été nommé vice-chancelier et porte-parole du Conseil fédéral en novembre 2008. Keystone

ATS

La nouvelle de son décès a bouleversé et profondément attristé les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération, écrit la Chancellerie fédérale. Ils adressent leurs sincères condoléances à la famille et aux proches d’André Simonazzi.

Né en 1968 à Monthey (VS), André Simonazzi a été nommé vice-chancelier et porte-parole du Conseil fédéral en novembre 2008. Depuis le 1er janvier 2009, il a pris part aux séances du Conseil fédéral, dont il a tenu le procès-verbal, et en a assuré la communication.

Le vice-chancelier aimait à se reposer en montagne. C’est lors d’une de ces randonnées qu’il s’est effondré vendredi. Il laisse derrière lui son épouse et ses trois grands enfants.

Le lieu de la randonnée fatale n'a pas été précisé.

ot, ats