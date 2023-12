(ETX Daily Up) – L'âge constitue un important facteur de risque du déclin cognitif, tout comme le mode de vie ou le fait d'être isolé. C'est ce que révèle une nouvelle étude menée par des chercheurs chinois, qui mettent l'accent sur les bienfaits des animaux de compagnie pour prévenir certains symptômes liés au déclin cognitif, et ralentir la progression de la démence, notamment chez les personnes âgées vivant seules.

La possession d'un animal de compagnie serait associée à un ralentissement du déclin de la mémoire verbale et de la fluidité verbale chez les personnes âgées vivant seules, d'après certains scientifiques. fotografixx / Getty Images

Plus de 55 millions de personnes sont atteintes de démence dans le monde, avec pas moins de dix millions de nouveaux cas par an, d'après de récentes données publiées par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Par «démence», l'autorité sanitaire évoque toutes les maladies susceptibles d'affecter la mémoire ou la capacité à accomplir certaines tâches du quotidien, et rappelle que si l'âge est considéré comme un facteur de risque, il est loin d'être le seul. L'hypertension artérielle, le diabète, le surpoids et l'obésité, le tabagisme, l'excès d'alcool, la dépression, mais aussi l'isolement social seraient aussi associés à un risque accru de démence ou de déclin cognitif.

Des chercheurs de l'université Sun Yat-sen à Guangzhou, en Chine, se sont penchés sur l'isolement social des personnes âgées, et plus particulièrement sur l'association potentielle entre le fait de vivre avec un animal de compagnie et le déclin cognitif. Ils ont pour cela utilisé les données de plusieurs vagues de l'English Longitudinal Study of Ageing, incluant 7.945 participants âgés de 50 ans et plus, et les ont analysées entre le 1er avril et le 30 juin 2023. Publiés dans la revue médicale JAMA Network Open, leurs travaux suggèrent qu'adopter un chat, un chien, ou tout autre animal de compagnie à un âge avancé pourrait s'avérer bénéfique pour lutter contre la démence.

Pour lutter contre l'isolement

Plus en détails, leurs résultats montrent que «la possession d'un animal de compagnie» a été associée à un ralentissement du déclin de la cognition verbale composite, notamment nécessaire pour communiquer, lire et écrire, mais aussi à un ralentissement du déclin de la mémoire verbale et de la fluidité verbale. A noter toutefois que ces résultats ne concernent pas l'ensemble des participants. Ils se sont révélés concluants chez celles et ceux vivant seuls, isolés, mais pas chez les participants partageant leur vie avec d'autres personnes.

«Dans cette étude, la possession d'un animal de compagnie est associée à un ralentissement du déclin de la mémoire verbale et de la fluidité verbale chez les personnes âgées vivant seules, mais pas chez celles vivant avec d'autres personnes, et la possession d'un animal de compagnie compense les associations entre le fait de vivre seul et le déclin de la mémoire verbale et de la fluidité verbale. D'autres études sont nécessaires pour déterminer si la possession d'un animal de compagnie ralentit le rythme du déclin cognitif chez les personnes âgées vivant seules», concluent les auteurs de ces travaux.

Ce n'est pas la première fois que les bienfaits des animaux de compagnie sont mis en lumière par des scientifiques. Une équipe de chercheurs américains a récemment montré que les chiens et les chats pouvaient aider les seniors à mieux vieillir, justement pour lutter contre le déclin cognitif, tandis que plusieurs études ont fait état des nombreux avantages à vivre avec un animal de compagnie pour favoriser le bien-être et réduire les niveaux de stress et d'anxiété.

Si la démence est plus fréquente chez les personnes de 65 ans et plus, il faut préciser qu'elle ne touche pas toutes les personnes âgées, comme le rappelle régulièrement l'OMS. Parmi les premiers signes et symptômes de la démence, figurent le fait d'oublier des informations ou des événements récents, le fait de se perdre lors d'un déplacement, le fait d'être désorienté ou de perdre la notion du temps, la difficulté à accomplir des tâches quotidiennes, ou encore la difficulté à suivre une conversation ou à trouver ses mots.

Relax