Des vaches de fermes laitières des Etats américains du Texas et du Kansas ont été testées positives à une souche contagieuse de la grippe aviaire, ont déclaré mercredi les autorités agricoles texanes. Elles soulignent un «fait sans précédent».

Le virus a été découvert chez des vaches laitières américaines pour la première fois (image prétexte/archives). ATS

C'est la première fois que l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) est détectée chez des vaches laitières aux Etats-Unis, selon un communiqué de presse du département de l'agriculture du Texas (TDA).

«La TDA et d'autres agences nationales et d'Etat travaillent sans relâche pour garantir la sécurité de notre approvisionnement alimentaire», a assuré Sid Miller, commissaire à l'agriculture du Texas, dans le communiqué. Le Texas fait partie des cinq plus grands Etats producteurs de lait aux Etats-Unis, selon les données du ministère américain de l'Agriculture.

«Bien que troublant, ce foyer ne devrait pas menacer l'approvisionnement commercial en produits laitiers de notre pays», a ajouté M. Miller. Les tests n'ont révélé aucune altération du virus susceptible de le rendre plus transmissible à l'homme et le risque pour le public «reste minime», précise le document.

«Des efforts supplémentaires pour poursuivre les enquêtes épidémiologiques sont en cours afin de garantir qu'une vision complète de la situation puisse être évaluée», selon la même source. La TDA a indiqué que des échantillons positifs ont été prélevés sur du lait non pasteurisé collecté dans deux exploitations laitières du Kansas et une du Texas, des analyses confirmant les résultats le 25 mars.

Elle a ajouté que l'influenza aviaire hautement pathogène n'avait été détectée chez aucun bovin de boucherie, mais a invité tous les agriculteurs à mettre en oeuvre «des mesures de biosécurité renforcées dans leurs fermes et leurs ranchs afin de protéger leurs troupeaux».

La TDA a fait savoir qu'elle travaillait avec l'agence américaine du médicament (FDA) et d'autres organismes pour évaluer les symptômes chez les vaches laitières, principalement âgées, du Texas, du Kansas et du Nouveau-Mexique.

