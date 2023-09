Le tribunal d'Annecy a condamné vendredi un sympathisant d'extrême droite à une amende de 1500 euros pour avoir organisé une manifestation non déclarée le soir du 16 mai dans la ville. L'accusé a reconnu les faits.

Le rassemblement d'extrême droite avait suscité l'émoi à Annecy (image d'illustration). ATS

L'homme de 28 ans, qui avait appelé à un «hommage à nos morts français», a expliqué ne pas avoir déclaré le rassemblement pour «éviter tout attroupement d'éléments adverses».

Le tribunal a considéré qu'il avait «délibérément violé la loi». Il a assorti son amende d'une interdiction de participer à une manifestation sur la voie publique pendant six mois et de détenir une arme durant deux ans.

Dans la soirée du 16 mai, un groupe d'individus proches de la mouvance d'extrême droite, vêtus d'habits sombres, avait marché dans le centre ville d'Annecy avec des drapeaux français et savoyards et des flambeaux. Le rassemblement, relayé sur les réseaux sociaux et qui avait réuni au plus fort 40 personnes, s'était terminé par des fumigènes et des chants nationalistes.

Il avait suscité l'émoi dans la ville et environ 360 personnes avaient participé en réaction à un «rassemblement citoyen», une semaine plus tard. Le préfet de Haute-Savoie avait dénoncé «un défilé nocturne (...) organisé dans le secret».

«Si les autorisations sont acceptées, on aimerait refaire ce type de manifestations», a pourtant déclaré son organisateur à la barre du tribunal.

