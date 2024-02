Daihatsu a repris lundi une partie de sa production au Japon. La reprise intervient plus d'un mois après que le constructeur automobile japonais a suspendu toutes ses activités à la suite d'un scandale de falsification de ses tests de sécurité.

L'usine de Kyoto a repris la fabrication des fourgonnettes Probox et Familia (cette dernière sous la marque Mazda). KEYSTONE

L'usine de Kyoto a repris la fabrication des fourgonnettes Probox et Familia (cette dernière sous la marque Mazda), a déclaré à l'AFP un porte-parole de Daihatsu, filiale du géant Toyota. Daihatsu reprendra le 26 février la production de dix autres modèles dont le ministère japonais des Transports a confirmé la semaine dernière la conformité aux normes de sécurité.

En décembre, Daihatsu avait avoué qu'il truquait depuis au moins 1989 les tests de sécurité pour 64 modèles, dont certains vendus sous la marque Toyota. Le même mois, l'entreprise avait suspendu toute sa production au Japon.

En avril, Daihatsu avait déjà admis avoir falsifié les résultats des essais de collision pour quatre de ses modèles, ce qui concerne un total de 88.000 véhicules fabriqués en Thaïlande et en Malaisie en 2022 et 2023. Et en mai, le constructeur avait interrompu la production au Japon de deux modèles de véhicules hybrides en raison d'"irrégularités» similaires, dont le SUV Toyota Raize, fabriqué pour le compte de sa maison-mère.

ATS