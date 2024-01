Le constructeur ferroviaire Alstom a inauguré jeudi à Ornans (Doubs) son banc d'essai pour moteurs le plus puissant. Ce nouvel équipement vise à diminuer la consommation d'énergie des trains et à améliorer l'acoustique pour le confort des passagers.

Le nouveau TGV INOUI 2025, fabriqué par Alstom, lors de sa présentation à Paris en octobre 2023. ATS

Alstom a réalisé un investissement de 1,4 million d'euros pour la création de ce banc d'essai de 2 mégawatts. Ce nouveau système «permet de valider plus vite et dans des conditions plus extrêmes les moteurs conçus et fabriqués à Ornans», a expliqué le directeur de l'usine, Damien Faurois, lors d'une visite du site.

«Le moteur électrique de demain tournera plus vite parce qu'en tournant plus vite, il consommera moins d'énergie. Et c'est l'objectif numéro 1. Malheureusement, un moteur qui tourne plus vite, il fait plus de bruit. Tout l'enjeu du moteur de demain, c'est de trouver le bon ratio entre vitesse, consommation et bruit», a-t-il souligné.

«Donc il fallait un banc d'essai capable de nous aider à orienter la conception pour réduire la consommation d'électricité, réduire les bruits et augmenter la vitesse», a complété le responsable.

Les trains des JO

Le site d'Ornans, qui emploie 340 salariés, est spécialisé dans la conception et la fabrication des moteurs et des alternateurs électriques d'Alstom.

«Ornans est un acteur important du groupe Alstom, puisque tous les moteurs qui équipent les trains Alstom sont conçus et majoritairement fabriqués par nous», a relevé M. Faurois. Il a précisé que «tous les trains qui vont circuler l'été prochain pendant les Jeux olympiques seront motorisés par Ornans».

Le site a «embauché une trentaine de personnes» en 2023 et prévoit encore «d'embaucher entre 30 et 40 personnes» cette année. «Le développement, la validation et la fabrication des moteurs du futur engendre des embauches», selon le directeur.

ATS