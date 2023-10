Dans les Champs Phlégréens, l'angoisse monte

Depuis des semaines, la région autour de la ville de Naples est secouée par des tremblements de terre. Un supervolcan souterrain en est la cause. Un expert estime que la probabilité d'une super-éruption est faible. Mais, comme le confirme un volcanologue, le magma migre vers la surface. Pendant ce temps, dans les Campi Flegrei, malgré les craintes de la population, le niveau d'alerte reste jaune. De nouveaux plans d'évacuation sont en cours de préparation. Les plans actuels sont divisés en zones rouge et jaune. Mais les voies d'évacuation ne seraient pas toutes viables.

Champs Phlégréens Les habitants de la région des Champs Phlégréens s'inquiètent de plus en plus de la situation. Photo: Imago La carte des dangers, avec les deux zones d'évacuation dans la région napolitaine. Photo: Capture d'écran Ministère de la protection civile Champs Phlégréens Les habitants de la région des Champs Phlégréens s'inquiètent de plus en plus de la situation. Photo: Imago La carte des dangers, avec les deux zones d'évacuation dans la région napolitaine. Photo: Capture d'écran Ministère de la protection civile

Lundi soir, un tremblement de terre de magnitude 4 sur l'échelle de Richter a provoqué des secousses dans la région de Naples. Bien qu'il n'y ait pas eu de blessés ni de dégâts, la panique s'est emparée de la population locale, selon la protection civile italienne.

Ces secousses, plus ou moins fortes, se produisent depuis des semaines. Elles sont dues au phénomène de bradyséisme, c'est-à-dire au soulèvement et à l'abaissement périodiques du sol, typique de cette zone volcanique située à l'ouest du Vésuve, dans ce que l'on appelle les Champs Phlégréens.

L'inquiétude n'est pas sans fondement, car les gens vivent précisément à proximité de cet énorme cratère, qui appartient à un super-volcan actif dans le sous-sol et qui secoue régulièrement la terre.

«Pour l'instant, rien n'indique que le magma remonte»

Olivier Bachmann, expert de l'ETH, évalue la situation dangereuse dans le Blick. «Pour l'instant, rien n'indique que le magma remonte», déclare le professeur de pétrologie magmatique. Mais il n'exclut pas cette possibilité non plus.

Le mouvement du magma doit être surveillé de près dans les semaines à venir. «Nous ne savons pas ce qui va se passer», déclare M. Bachmann.

Si le magma monte, la surface monte

En 2018, Olivier Bachmann et son équipe ont découvert que la chambre magmatique des Champs Phlégréens commence à se remplir. Lorsque le magma monte, l'évaporation des eaux souterraines et des gaz fait remonter la roche à la surface de la terre et donc toute la région côtière. Dès que le magma redescend, le gonflement de la surface terrestre se résorbe.

Selon M. Bachmann, le magma se trouve encore à une profondeur d'environ six à huit kilomètres. S'il se déplace, les secousses deviendront également plus fortes.

L'expert estime qu'il y a peu de chances qu'une éruption précoce du supervolcan se produise en raison de l'augmentation de l'activité sismique. De telles périodes de turbulence se sont déjà produites dans le passé sans qu'une éruption ne se produise.

Une super-éruption toucherait également la Suisse

«Il faudra peut-être attendre encore un millier d'années avant la prochaine éruption. Mais elle peut aussi se produire très rapidement», explique M. Bachmann. Et si elle survient, elle pourrait être prévue seulement quelques jours plus tôt.

Dans le cas improbable d'une super-éruption, quatre millions de personnes devraient être déplacées immédiatement, car toute la région de Naples serait en grande partie détruite.

En outre, les particules volcaniques affecteraient le climat dans le monde entier, avec des conséquences incalculables, comme cela s'est produit lors de la plus grande éruption de l'histoire humaine récente, celle de 1883 en Indonésie, lorsque l'éruption du Krakatoa a duré plusieurs jours, plongeant différentes parties de la Terre dans l'obscurité pendant des jours.

Naturellement, la Suisse serait également durement touchée et, selon la direction du vent, serait recouverte de poussière et de cendres en l'espace de quelques heures. La super-éruption entraînerait également un obscurcissement du ciel et une baisse des températures, ce qui pourrait avoir des conséquences désastreuses non seulement pour la nature et l'agriculture, mais aussi pour l'homme.

Selon l'expert de l'ETH, il n'y a cependant aucune raison de paniquer, du moins pour l'instant : «Ces super-éruptions sont extrêmement rares et hautement improbables», insiste-t-il.

Les Champs Phlégréens restent en alerte jaune

La région des Champs Phlégréens, affectée depuis des semaines par un essaim sismique croissant, reste en alerte jaune. C'est ce qu'a déclaré mardi soir le ministre italien de la protection civile, Nello Musumeci, à l'issue de la réunion de la commission nationale pour la prévision et la prévention des risques majeurs.

La décision a été prise sur la base des considérations exprimées par les spécialistes, qui ont fourni une large représentation des données de surveillance des différents paramètres du système volcanique.

En résumé, les experts «ne voient pas de raison immédiate de modifier le niveau d'alerte jaune pour le risque volcanique», mais précisent que «la fréquence accrue des essaims sismiques, l'augmentation de leur magnitude et la poursuite du soulèvement du sol suggèrent que les mêmes événements sismiques pourraient se répéter à l'avenir».

Entre-temps, le plan d'urgence du gouvernement pour la région des Champs Phlégréens en cas de bradyséisme sévère est presque prêt. Ce plan prévoit également l'évacuation de la population menacée dans le pire des cas.

Le magma migre vers la surface

Selon le volcanologue Pappalardo, cité dans Il Fatto Quotidiano, «l'évolution dans le temps et dans l'espace des paramètres géochimiques et géophysiques peut donner une indication que le magma, qui réside actuellement à une profondeur d'environ 7-8 km, est en train de migrer vers la surface».

«Pour ce faire, poursuit l'expert, le magma déforme et brise les roches, générant des soulèvements de terrain, des tremblements de terre, et libère des gaz qui ont un type de chimie particulier qui est toujours surveillé. Pappalardo ajoute qu'il n'y a pas de risque d'effet d'entraînement sur les autres volcans de Campanie : «Chaque volcan a un système d'alimentation de surface indépendant ; si l'un entre en éruption, cela ne signifie pas que l'autre entrera en éruption. À tel point que le Vésuve est aujourd'hui absolument calme et qu'il montre même des signes contraires et que le sol s'affaisse légèrement, contrairement aux Champs Phlégréens».

«Il y a toujours des volcans actifs et n'oublions pas qu'il y a aussi celui d'Ischia, ajoute-t-il. C'est une zone à haut risque volcanique et c'est toujours vrai. C'était vrai il y a 50 ans, c'est vrai aujourd'hui et ce sera encore vrai dans 50 ans».

Crises de panique et d'angoisse

Comme nous venons de le voir, les secousses sismiques se poursuivent dans les Champs Phlégréens, dans la vaste zone du golfe de Pouzzoles, suscitant la peur des populations. On parle même d'un nouveau syndrome psychologique provoquant des crises de panique et d'angoisse chez les habitants, comme le rapporte Open.

Nombreux sont ceux qui ont demandé l'évacuation de la population ou la mise à jour du plan de protection civile.

Mais en quoi consiste le plan d'évacuation et comment doit-il fonctionner ? Des informations détaillées sont disponibles sur le site web du département de la protection civile, consacré précisément à la situation dans les Champs Phlégréens.

Le «plan national de protection civile des Campi Flegrei» divise la zone située au-dessus et autour du supervolcan en deux zones : la zone rouge et la zone jaune.

Zone rouge : tout le monde doit partir dans les trois jours

La première est divisée en 15 localités : Monte di Procida, Bacoli, Pozzuoli, certaines municipalités de Naples, Marano di Napoli, Quarto et Giugliano en Campanie. Dans cette zone, en cas d'alerte, l'évacuation préventive est la seule mesure possible pour sauver les personnes car c'est la plus exposée à l'invasion de coulées pyroclastiques, nuages ardents de magma et de gaz, qui, en raison de leur vitesse et de leur température, tueraient tous les habitants de la zone, où vivent 500 000 personnes.

Zone jaune: départ temporaire possible

Cette seconde zone comprend les municipalités de Villaricca, Calvizzano, Mugnano di Napoli, Melto di Napoli, Casavatore, une partie de Marano di Napoli et 24 autres quartiers de la capitale de la Campanie.

En cas d'éruption, ces sites seraient exposés aux retombées de cendres volcaniques. Il pourrait donc s'avérer nécessaire de déplacer temporairement une partie des résidents, qui sont environ 800 000.

Organisation de l'évacuation

En cas de déclenchement de l'alarme, les 500 000 habitants de la zone rouge auraient donc 72 heures pour quitter les lieux de manière autonome ou avec de l'aide. Cependant, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer le mauvais état, voire la disparition, des voies d'évacuation que les habitants devraient emprunter.

Sur la carte fournie par le département de la protection civile, les carrés bleus représentent les «zones d'attente» pour chacun des 15 sites. Les points verts, quant à eux, indiquent les «zones de rencontre».

Les personnes qui seront aidées devront être transportées de la première à la deuxième zone par des autocars fournis par la région de Campanie. Par la suite, les résidents seront transférés vers des «points de premier accueil» dans tout le pays par bus, train ou bateau.

Pour ceux qui se déplaceront de manière autonome, le plan prévoit des itinéraires obligatoires. La circulation sera régulée par l'activation de barrières qui marqueront la sortie de la zone rouge.