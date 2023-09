L'éruption du supervolcan des Champs Phlégréens est-elle proche ?

Les Champs Phlégréens (Campi Flegrei), près de Naples, sont considérés comme un supervolcan. Une étude italienne montre qu'une éruption est de plus en plus probable. Mais les résultats ne font pas l'unanimité. Si le volcanologue Mastrolorenzo préconise de meilleurs plans d'évacuation en prévision d'une éventuelle «super-éruption», son collègue Bianco estime qu'aucun événement n'est attendu à court terme. Indépendamment de ces opinions divergentes, la terre a commencé à trembler plus fréquemment et plus intensément. La plus récente secousse a eu lieu cette nuit, il s'agit de la plus forte depuis 40 ans.

Selon une étude, une éruption du supervolcan des Champs Phlégréens(photo de la Solfatara à Pozzuoli) est de plus en plus probable. Imago stock&people

En Italie, les gens sont habitués au danger des éruptions volcaniques : le Vésuve, par exemple, attire toujours l'attention. Aujourd'hui cependant, les experts mettent en garde contre une éruption majeure, comme l'ont rapporté plusieurs médias.

Ce ne sont pas le Vésuve, l'Etna ou le Stromboli qui suscitent l'inquiétude, mais les Champs Phlégréens, moins connus, qui s'étendent jusqu'à la périphérie de Naples. Ils se trouvent à une vingtaine de kilomètres à l'ouest du Vésuve, couvrent environ 150 kilomètres carrés et sont considérés comme des supervolcans.

D'autre part, environ 360 000 personnes vivent dans cette zone. La dernière éruption du supervolcan aurait eu lieu en 1538. Cependant, au cours des sept dernières décennies, il est devenu de plus en plus agité. Les experts parlent de dizaines de milliers de petits tremblements de terre au cours de cette période.

Une étude menée par l'University College London et l'Institut national de géophysique et de volcanologie (Ingv) en Italie a abouti à une conclusion sérieuse : les Champs Phlégréens semblent s'être affaiblis. Leur susceptibilité aux fissures a augmenté et, par conséquent, la probabilité d'une éruption et d'une explosion majeure s'est accrue.

Dans une déclaration, l'auteur principal Christopher Kilburn résume : «Notre nouvelle étude confirme que les Champs Phlégréens se rapprochent d'une éruption». Selon le rapport, les autorités ont enregistré 2 435 tremblements de terre dans la région cette année. Ce qui semble déjà beaucoup, est encore plus drastique si on le compare au fait que la terre n'a tremblé que 120 fois en 2017.

Selon le rapport, l'activité volcanique, auparavant élevée, a encore augmenté. Bien entendu, les éruptions ont également des conséquences pour les habitants de la région. Et celles-ci sont encore relativement inoffensives : on peut sentir des odeurs d'œufs pourris dans l'air et les bruits forts réveillent parfois les gens de leur sommeil.

La plus forte secousse depuis 40 ans

Comme la nuit dernière, par exemple, entre mardi et mercredi, où une secousse a été enregistrée à 3h35 du matin, d'une magnitude de 4,2, qui «a été la plus forte des 40 dernières années» et «s'est produite au cours d'un 'essaim' qui a commencé mardi matin à 5 heures, caractérisé par 60 événements de moindre intensité», comme l'a déclaré Mauro Antonio Di Vito, directeur de l'observatoire Ingv Vesuvius, à l'agence de presse italienne Ansa.

À Naples, de Fuorigrotta à Vomero, de la Riviera di Chiaia à Capodimonte, beaucoup ont été réveillés par le mouvement tellurique qui a duré plusieurs secondes ainsi que par les sirènes d'alarme qui se sont déclenchées. «Il y a certainement une grande attention», a déclaré M. De Vito, «et des équipes partent vérifier les sites sensibles, en particulier Pisciarelli et Solfatara», afin de prendre des mesures de température et d'émissions de gaz.

Dans toute la zone des Champs Phlégréens, les stations de détection Ingv sont également actives 24 heures sur 24, a-t-il ajouté. Pour l'instant, «aucune variation significative n'est observée» sur les autres phénomènes liés au bradyséisme. Le tremblement de terre de magnitude 4,2 est dû au fait que «certaines parties de la croûte terrestre sont capables d'accumuler une plus grande quantité d'énergie» et peuvent donc générer des tremblements de terre plus forts.

«Il y a de petites différences entre ce séisme de magnitude 4,2 et le séisme de magnitude 3,8 qui s'est produit le 7 septembre, précise M. De Vito. Les deux événements font partie d'une catégorie de tremblements de terre de magnitude moyenne et se sont produits dans le contexte d'un phénomène bradysismique intense, avec un essaim en cours».

Un autre volcanologue tire la sonnette d'alarme

Mais si l'on en croit le volcanologue italien Giuseppe Mastrolorenzo, les choses pourraient être bien pires que ne le suggère le rapport, selon lequel une éruption se prépare. Mastrolorenzo estime qu'il est tout à fait possible que les tremblements de terre annoncent une super-éruption beaucoup plus importante que ce que l'on pensait jusqu'à présent.

Qu'est-ce que cela signifie ? Une éruption dix fois plus puissante que celle du Vésuve, qui a réduit Pompéi en cendres en 79 après Jésus-Christ. C'est pourquoi le chercheur appelle à une amélioration des plans de sauvetage. Mastrolorenzo dénonce l'impréparation des populations face à une telle éruption et sur le site Open, édité par Enrico Mentana, il critique vertement le plan d'évacuation de la Protection civile : «Il est irréaliste. Que faire en cas de surprise ? On ne le sait pas».

En effet, le plan exclut l'hypothèse la plus défavorable : l'évacuation des civils pendant que l'éruption est en cours. L'expert a donné une interview à Radio Radicale dans laquelle il a réitéré les convictions qui sont les siennes depuis un certain temps : «Si l'éruption nous prend par surprise, nous devrions être en mesure de savoir quoi faire et comment aider les gens, mais tout cela n'a tout simplement pas été prévu aujourd'hui. Les réunions des différentes autorités concernées, qui ont eu lieu ces derniers jours, n'auraient entraîné aucun changement dans la stratégie des plans d'urgence».

Que prévoit le plan d'évacuation de la protection civile ?

Ce que prévoit le plan de la Protection civile, si durement critiqué pour son insuffisance, ce sont deux zones, une rouge et une jaune. 500 000 personnes vivent dans la première et 800 000 dans la seconde. En cas d'urgence, il y aurait deux évacuations, obligatoire dans la première zone, nécessaire dans la seconde.

Le plan a été conçu sur la base des informations scientifiques fournies par l'Institut national de géophysique et de volcanologie (Ingv), au cas où l'alarme serait déclenchée 72 heures avant une éventuelle éruption dans les Champs Phlégréens.

Selon l'expert, cette méthode pose toutefois deux problèmes : une éventuelle fausse alerte ou un retard inexcusable. L'évacuation consiste à s'éloigner des zones par les principaux axes routiers pour ceux qui se déplaceront seuls. Les personnes demandant de l'aide seront transférées par bateau, train ou autocar vers certaines zones planifiées où d'autres bus emmèneront tout le monde vers les zones de rassemblement.

La sortie de la zone rouge est prévue pour durer 72 heures et sera divisée en plusieurs étapes : au cours des 12 premières heures, les gens devront se préparer et la circulation sera régulée. Dans les 48 heures suivantes, tous les véhicules partiront en même temps.

Le plan prévoit également une marge de sécurité de 12 heures en cas de situations critiques et d'urgences. Selon les experts, l'éruption sera à 95 % «inférieure ou égale à la taille moyenne», sur la base de l'activité volcanique dans la région au cours des 5 000 dernières années.

«Le problème, c'est l'éruption, pas les tremblements de terre»

Depuis des années, il convient de le rappeler, l'alerte est passée au niveau jaune. Le vrai problème, ce ne sont pas les tremblements de terre, c'est l'éruption.

Les tremblements de terre sont plus fréquents et donc plus présents dans la mémoire collective que les éruptions qui, selon le volcanologue Mastrolorenzo, constituent le problème. Il a expliqué à la Radio Radicale : «Les autorités insistent beaucoup sur le risque sismique, mais dans les Champs Phlégréens la sismicité n'a jamais été particulièrement violente, alors que le vrai problème concerne le fait que les secousses actuelles peuvent déjà être les précurseurs de l'éruption, qui pourrait être une super-éruption».

Pour mieux comprendre, selon le chercheur de l'Ingv, l'énergie libérée serait «des dizaines de fois supérieure à celle de Pompéi en 79 après J.-C.». Selon lui, établir un plan basé sur une probabilité et une marge horaire est une erreur de communication : «Il est grave que nous tenions pour acquis que nous pourrons prédire l'éruption même 72 heures à l'avance, une hypothèse très optimiste, presque comme si nous avions signé un contrat avec le volcan.

Le problème est que l'évaluation des niveaux d'alerte, c'est-à-dire le moment où il faut passer à l'orange et, si nécessaire, au rouge, est faite par la Commission des risques majeurs sur la base des expériences et des évaluations de ses membres individuels, et il est très probable qu'une fausse alerte soit déclenchée ou, pire encore, que l'évacuation soit retardée et que nous nous retrouvions avec l'éruption déjà commencée...».

«Il faut abandonner l'approche probabiliste»

Pour le volcanologue, il faut «abandonner l'approche probabiliste du plan d'évacuation et adopter l'approche déterministe». Puis il précise : «En pratique, il faut se mettre en situation d'élaborer un plan d'évacuation de la population même pendant une phase éruptive déjà entamée».

Pour le chercheur, c'est l'hypothèse la plus probable, comme l'ont montré d'autres éruptions, telles que le Pinatubo aux Philippines et le Merapi en Indonésie. Il est nécessaire de mettre à jour le plan actuel, en prévoyant des voies d'évacuation radiales et non tangentielles : «Si l'éruption nous prend par surprise, nous devrions être en mesure de savoir quoi faire et comment aider les gens, mais cela n'a tout simplement pas été prévu aujourd'hui».

Réponse de l'Ingv: «Aucune éruption n'est imminente»

Francesca Bianco, directrice du département Volcans de l'Institut national de géophysique et de volcanologie (Ingv), répond à l'alarmisme de son collègue Mastrolorenzo dans une interview accordée à l'ANSA : «Il n'y a pas de données précurseurs d'une éruption imminente. Nous observons un phénomène bradysismique indirectement induit par la dynamique volcanique et aucune donnée n'indique qu'il s'agit du précurseur d'une éruption sur le point de se produire».

Au cours des dix dernières années, souligne l'experte, plusieurs opérations ont été menées pour renforcer les activités de surveillance, ce qui permet de détecter la sismicité en temps réel. Une condition qui, assure Bianco, fait des Champs Phlégréens, avec le du Vésuve, «l'un des volcans les mieux surveillés au monde».

L'activité des chercheurs de l'Ingv dans les Champs Phlégréens, souligne la volcanologue, est soutenue par un système d'analyse avancé qui détecte tout changement et est en mesure de déterminer les différents scénarios de risque à venir.

«Pour l'instant, souligne Mme. Bianco, les scénarios actuels, basés sur des données et des études, ne suggèrent pas une variation importante de la dynamique du volcan qui pourrait laisser présager l'approche d'un événement éruptif.

Des plans d'évacuation «irréalistes» ?

Francesca Bianco «corrige» également Mastrolorenzo sur les plans d'évacuation, qualifiés par ce dernier d'«irréalistes». «Ils sont basés sur les scénarios que nous fournissons au département de la protection civile et pour autant que nous le sachions, les plans existent depuis un certain temps et ont été remis aux citoyens dans plusieurs communes de la zone phlégréenne».

Mme. Bianco rappelle ensuite que plusieurs réunions avec les citoyens ont été organisées sous l'égide de la protection civile et de certains experts scientifiques en matière de planification d'urgence. En résumé, il existe «un système organisé» dans lequel «les plans d'urgence sont basés sur l'idée qu'il y a un changement de niveau d'alerte avant l'éruption».