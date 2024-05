Seize femmes accusent David Copperfield de violences sexuelles

Le célèbre prestidigitateur américain David Copperfield est accusé de violences sexuelles par seize femmes, rapporte mercredi le journal britannique The Guardian. Certaines d'entre elles étaient mineures au moment des faits qu'elles dénoncent.

David Copperfield est notamment connu pour avoir fait disparaître la statue de la Liberté à New York (archives).

Trois de ces femmes assurent que le célèbre magicien les a droguées avant d'avoir des relations sexuelles, auxquelles elles estiment ne pas avoir pu consentir.

L'édition américaine du média britannique affirme avoir parlé à plus de 100 personnes et avoir consulté des dossiers de police et de justice au cours de son enquête, qui porte sur une période allant de la fin des années 1980 à 2014.

Les avocats de David Copperfield, 67 ans, ont indiqué au journal que leur client démentait toute infraction. Il ne s'est «jamais comporté de manière inappropriée avec quelqu'un, encore moins avec une mineure», ont-ils assuré.

Accusé en 2018

L'illusionniste est notamment connu pour avoir fait disparaître la statue de la Liberté à New York et avoir eu une liaison avec le mannequin allemand Claudia Schiffer dans les années 1990.

En 2018, il a été accusé d'agression sexuelle par l'ex-mannequin américain Brittney Lewis. Cette dernière, qui a également parlé au journal, affirme avoir été droguée et agressée sexuellement trois décennies plus tôt alors qu'elle était mineure. David Copperfield avait démenti ces accusations au moment de leur révélation.

D'autres femmes interrogées par The Guardian accusent le magicien d'attouchements sur scène lors de ses spectacles. Une autre, citée sous un pseudonyme, affirme qu'elle a rencontré M. Copperfield alors qu'elle avait 15 ans.

Les années suivantes, il l'appelait tard le soir et lui envoyait des cadeaux, a-t-elle expliqué, disant avoir ainsi été «conditionnée». Quand elle a eu 18 ans, ils ont eu une relation sexuelle consentie, a-t-elle dit.

Les avocats de M. Copperfield ont indiqué au journal que les deux avaient eu une relation légale et consentie qui a duré quatre ans et que le magicien démentait «fermement toute idée de conditionnement ou toute autre inconduite».

