De fortes pluies transfigurent le Sahara

Dans l'une des régions les plus arides du monde, il n'a jamais autant plu depuis des décennies. Les précipitations n'apportent toutefois pas que du soulagement.

Un lac s'est formé dans le désert marocain, près de Rachidia. AP Photo/Keystone

Des lagunes bleues dans le Sahara: dans ce désert du sud-est du Maroc, il n'est jamais tombé autant de pluie depuis des décennies. Le gouvernement marocain a annoncé que les pluies avaient dépassé la moyenne annuelle pendant deux jours en septembre dans plusieurs régions.

La région fait partie des zones les plus sèches du monde et ne connaît que rarement la pluie à la fin de l'été.

Les palmiers sont sous l'eau. AP Photo/Keystone

Un spectacle rare

Les localités de Tate et Tagounite, au sud de la capitale Rabat, ont notamment profité des précipitations du mois dernier, dans lesquelles on mesure en moyenne moins de 250 litres par mètre carré par an. A Tagounite, il est tombé en l'espace de 24 heures plus de 100 litres de pluie par mètre carré. L'eau s'est frayé un chemin à travers le sable du Sahara et a formé des lacs entiers. Les touristes et les habitants des localités du désert ont admiré le spectacle de la même manière.

«Cela faisait 30 à 50 ans que nous n'avions pas eu autant de pluie en si peu de temps», a déclaré Houssine Youabeb, de la direction générale de la météorologie marocaine. De telles pluies, que les météorologues qualifient de tempête extratropicale, pourraient changer le cours du temps dans la région dans les mois et les années à venir, car l'air stocke davantage d'humidité, ce qui entraîne une plus grande évaporation et davantage de tempêtes, a-t-il expliqué.

20 morts au Maroc et en Algérie

Une grande partie du Maroc a connu dernièrement six années consécutives de sécheresse. Les agriculteurs ont déjà été contraints de laisser leurs champs en jachère, les communes ont rationné l'eau. Les pluies abondantes contribueront probablement à remplir les grands réservoirs d'eau souterraine sous le désert, nécessaires à l'approvisionnement en eau des populations.

Les réservoirs de la région se sont remplis à une vitesse record en septembre. Les satellites de la Nasa ont montré que même le lac Iriqui, qui était asséché depuis 50 ans, avait retrouvé de l'eau.

Les pluies n'ont toutefois pas apporté que du soulagement. Les intempéries ont coûté la vie à plus de 20 personnes au Maroc et en Algérie, et les agriculteurs ont signalé des pertes de récolte. Le gouvernement a mis à disposition des aides financières pour les personnes touchées, y compris dans certaines des régions qui avaient été secouées par un tremblement de terre l'année dernière.

