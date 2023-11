La ville de Berne s'est réveillée sous une fine couche de neige jeudi matin. ATS

La nuit de mercredi à jeudi a vu l'arrivée de l'hiver en Suisse. De grandes parties du Plateau étaient recouvertes d'une couche de neige au petit matin, entraînant des perturbations de trafic. La limite est ensuite remontée en cours de journée.

Alors que dans le sud-ouest de la Suisse, la limite des chutes de neige s'est élevée rapidement au cours de la matinée, il a neigé jusqu'à midi sur l'ensemble du nord de la Suisse, écrit le service météorologique Meteonews sur son blog. Mais même dans ces régions, la limite des chutes de neige est finalement remontée en cours de journée à plus de 1000 mètres d'altitude.

Sur le Plateau, les flocons ont été suffisants pour former un manteau neigeux en de nombreux endroits. Du canton de Fribourg à l'Argovie, en passant par Berne et Soleure, plus de 10 centimètres sont tombés par endroits, précise Meteonews.

Jusqu'à un demi-mètre dans le Bas-Valais

La neige la plus abondante est tombée dans les Alpes occidentales. Dans le Bas-Valais, jusqu'à un demi-mètre est tombé localement, il est vrai à des altitudes supérieures à 1000 mètres. Entre 10 à 20 centimètres sont également tombés par endroits dans le Jura et dans l'ouest dans Préalpes.

L'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches (SLF) a relevé le niveau de danger d'avalanche pour l'ouest du Bas-Valais à 4 (fort), le deuxième niveau de danger le plus élevé. Dans de grandes parties de l'arc alpin, le danger d'avalanche est marqué (niveau d'alerte 3).

Problèmes sur la route

L'arrivée de l'hiver a entraîné des problèmes sur la route. A 14h45, près de 90 accidents ont par exemple été recensés dans le canton de Berne, dont dix ont fait des blessés. Les régions du Mittelland, de l'Emmental, de la Haute-Argovie, du Jura bernois et du Seeland ont été particulièrement touchées.

La police lucernoise a recensé au moins neuf accidents. A Alberswil (LU), un jeune homme de 24 ans a dérapé hors de la route enneigée au volant de sa voiture, qui a atterri dans un ruisseau. Selon la police, personne n'a été grièvement blessé.

misc, ats