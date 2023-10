De l'alcool et des larmes au Palais fédéral: la police intervient

Les politiciens sont aussi des êtres humains : lors de la dernière fête parlementaire, on a célébré la fin de la législature, on a dit au revoir aux sortants et on a joué de la musique. Du moins jusqu'à l'arrivée de la police.

Le groupe «FranktionsZwang» s'est produit lors de la fête. Capture d'écran @JayBadran

La session parlementaire d'automne s'est achevée vendredi 29 septembre. Seules les lunettes de soleil de Jacqueline Badran, du PS, trahissaient le fait que la nuit précédente avait été décidément... mouvementée. Au point que la police a dû intervenir.

Mais revenons un peu en arrière : le soir du 28 septembre, quelques députés se sont retrouvés au Grand Café de la Galerie des Alpes pour fêter la fin de la législature. Pour 30 d'entre eux, il s'agissait d'un adieu, car ils quittaient le Parlement.

«Les larmes ont coulé, mais l'alcool aussi», rapporte la «NZZ». Côté musique, le groupe «FraktionsZwang» était chargé d'assurer l'ambiance.

Abschied von scheidenden Parlamentarierinnen. Da gehen ein paar ganz wunderbare. @ChristaMarkwald und vielleicht kommen ja auch wunderbare zurück @beat_jans #parlCH #politleben pic.twitter.com/DaiVIUk9Lc — Jacqueline Badran (@JayBadran) September 28, 2023

Tapage nocturne!

Les conseillères nationales bernoises Aline Trede (Verts) et Christa Markwalder (FDP) étaient présentes. Albert Rösti, ministre de l'énergie de l'UDC, a alterné à la batterie avec le candidat au Conseil fédéral Beat Jans du PS.

Durant cette chaleureuse soirée, les politiciens ont cru bon d'ouvrir les fenêtres de la Galerie des Alpes et... les voisins ont appelé la police. Le bruit dérangeait leurs oreilles et leur tapait vraisemblablement sur les nerfs dans le «Marziliquartier» de Berne. Deux officiers se sont alors rendus sur place et ont menacé le groupe de conséquences s'il ne faisait pas moins de bruit.

La menace a suffi. Bien que les participants à la fête puissent se prévaloir de l'immunité, la police municipale de Berne n'a reçu aucune autre plainte après le rappel à l'ordre.