Décès à 43 ans de Billy Miller, «Les Feux de l'amour» en deuil

Le comédien, qui avait interprété le rôle de Billy Abbott dans plus de 700 épisodes de la série «Les Feux de l'amour», est décédé le 15 septembre, juste avant son 44ème anniversaire.

Dans «Les Feux de l'amour», Billy Miller incarnait Billy Abbott. Keystone

C'est son agent qui a annoncé la triste nouvelle dans un communiqué, précisant seulement que «l'acteur souffrait d'un trouble maniaco-dépressif lorsqu'il est décédé». Rien de plus n'a été communiqué à propos des circonstances de son décès.

Le rôle le plus marquant de cet ancien mannequin a été celui de Billy Abbott dans «Les Feux de l'amour», un personnage qu'il a incarné dans plus de 700 épisodes de la série, entre 2008 et 2014.

Un parcours prometteur

On l'avait découvert dès 2006 dans le petit écran à l'affiche des «Experts : Manhattan», puis dans «La Force du Destin».

Après avoir quitté le costume de Billy Abbott, il avait poursuivi sa carrière de comédien dans différentes séries comme «Suits» ou «NCIS : Enquêtes Spéciales». Dernièrement, il avait été retenu pour incarner l'un des personnages principaux de la série en cours de production «Truth Be Told : Le Poison de la Vérité».