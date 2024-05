«Défaut potentiellement mortel» - Panique chez Citroën en France

La marque Citroën est dans la tourmente ! En effet, suite à un problème d’airbag, plusieurs milliers de véhicules de l’enseigne tricolore doivent arrêter de rouler au plus vite. De quoi rendre furax certains propriétaires qui se sont déchaînés sur les réseaux sociaux.

Le constructeur automobile français Citroën est dans la tourmente. imago/Horst Galuschka

blue News Gregoire Galley

Les propriétaires des modèles C3 et DS3 ont eu une bien mauvaise surprise en découvrant un courrier du constructeur automobile français qui leur demandait de «cesser immédiatement de conduire» leur véhicule. La marque explique qu’un problème au niveau des airbags pourrait «provoquer des blessures graves, voire mortelles».

Selon le site «Capital», les airbags de type «Takata», équipant les modèles C3 et DS3 construits entre 2009 et 2017, possèdent des anomalies et peuvent donc être dangereux pour les passagers de ces voitures. Les propriétaires sont donc priés de se rendre le plus rapidement possible chez leur concessionnaire.

«Ça fait dix ans que j’ai ma voiture...»

Sur les réseaux sociaux, cette annonce a rapidement suscité l’émoi chez les détenteurs d’une voiture de ce type. «Citroën qui m’envoie un courrier recommandé pour me dire d’arrêter immédiatement d’utiliser ma voiture pour un défaut d’airbag qui peut être mortel. Ça fait dix ans que j’ai ma voiture, ils se rendent compte de ça maintenant», s’est indigné l’un d’eux.

D’après le site spécialisé «Largus», «les coussins gonflables de sécurité fournis par l’équipementier japonais souffrent d’un défaut potentiellement mortel : en vieillissant, le corps de leur gonfleur peut subir une pression trop élevée».

En cas d’accident, les airbags seraient donc susceptible d’éclater ce qui pourrait provoquer de graves blessures chez les occupants de ces véhicules. Les airbags de type «Takata» ont été mis hors-jeu par Citroën à partir de 2020 pour l’ensemble de sa flotte.