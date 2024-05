Des billets tombent du ciel à Zurich, un blessé grave dans la cohue

Un garçon de 12 ans a été grièvement blessé par un «objet pointu» dans une cohue à l'occasion d'une action consistant à jeter de l'argent depuis un drone sur une foule rassemblée dans un parc à Zurich. Les circonstances du drame ne sont pas claires.

Alors que les participants s'efforçaient de ramasser le plus de billets possible, un garçon d'origine dominicaine a été gravement blessé dans la cohue, indique la police dimanche (image d'illustration). KEYSTONE/Ennio Leanza

ATS

L'incident s'est produit samedi soir, lors du lâchage de 24'000 francs en billets de dix francs depuis un drone, dans le cadre d'un événement non autorisé organisé par un privé et largement diffusé sur TikTok. Sur une vidéo, on voit la foule hurler au sol alors que les billets tombent et on entend un homme muni d'un porte-voix appeler au calme.

Alors que les participants s'efforçaient de ramasser le plus de billets possible, le garçon, d'origine dominicaine, a été gravement blessé dans la cohue, indique la police dimanche. Une enquête est en cours, et la police recherche des témoins.

ot, ats