Des images d'une longue file d'attente en vieille ville de Zurich ont fait le tour des réseaux sociaux. On aurait pu croire à une file d'attente pour une visite d'appartement tant la queue était longue. Mais il s'agit en réalité d'étudiants désespérément à la recherche d'une place pour étudier.

blue News/trad Marc Schaller

La bibliothèque centrale de Zurich est l'un des plus grands centres de connaissance de Suisse. Les 660 places d'étude disponibles ne suffisent plus à répondre à la demande croissante des étudiants, en particulier pendant la période des examens.

Pour faire face à l'afflux, la bibliothèque a étendu ses horaires d'ouverture : le salles de lecture et les magasins en libre accès sont ouverts de 8h à 22h du lundi au vendredi, et de 8h à 19h le samedi et le dimanche (salles de lecture uniquement).

Malgré cela, les places d'étude restent «très populaires auprès des étudiants et sont donc bien occupées toute l'année», explique Michael Breitenmoser, porte-parole de la bibliothèque. Les étudiants qui arrivent après 9 heures du matin doivent généralement s'attendre à de longs délais d'attente pour obtenir une place.