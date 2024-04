La Municipalité de Lausanne renforce son partenariat avec «Textura» et lui commande désormais des chiffons recyclés localement. Environ 4,5 tonnes par an seront utilisés par la Ville pour ses divers travaux de maintenance et de nettoyage.

Lausanne utilisera désormais des chiffons recyclés localement par Textura pour ripoliner la Ville (photo prétexte). ATS

ATS

Depuis début avril, la Ville effectue ses commandes de chiffons auprès de Textura à Beaulieu, une entité de la coopérative Démarche. Les premières livraisons de chiffons recyclés devraient avoir lieu avant l’été, écrit la Municipalité mercredi dans un communiqué.

La Municipalité renforce ainsi un partenariat de longue date, privilégiant l’économie circulaire et les circuits courts. La Ville utilisera les chiffons recyclés pour le nettoyage des machines, des véhicules, des bureaux, des salles de classe et encore bien d’autres choses encore, relève-t-elle.

«Nous avons une excellente collaboration avec Démarche depuis 1999 pour la collecte de textiles. Nous sommes ravis de pouvoir désormais aussi bénéficier de la filière de chiffons mise en route il y a seulement quelques mois. Ce partenariat soutient l’insertion socioprofessionnelle à travers une solution écologique et locale. Cela correspond en tout point à notre politique», explique Florence Germond, municipale en charge des achats et de la logistique, citée dans le communiqué.

Pour collecter les textiles et leur offrir une seconde vie, la Ville met à disposition de la population lausannoise 58 écopoints, 5 déchèteries fixes et 29 déchèteries mobiles. En moyenne,1100 tonnes de textiles sont collectées chaque année sur le territoire lausannois, avant d'être triés dans la halle de Textura.

