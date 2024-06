Les intempéries font remonter des corps disparus depuis longtemps

Les violentes intempéries des dernières semaines ont eu un impact inattendu sur le lac de Constance: des corps disparus depuis longtemps remontent à la surface. Au total, plus d'une centaine de personnes sont toujours portées disparues dans le lac!

Ce week-end, deux corps ont été retrouvés dans les eaux du lac. Le premier a été découvert samedi matin par une batelière sur la rive allemande, à deux kilomètres de l'embouchure du Rhin.

Le second a été repéré par des kayakistes samedi soir entre Hard (Autriche) et Lindau (Allemagne). L'homme serait décédé il y a environ six mois. Une autopsie est prévue ce mardi pour confirmer son identité.

Un brassage favorisé par les tempêtes

Ce phénomène n'est pas nouveau, comme l'explique Bernhard Aigner, commandant de la police du lac de Hard, cité par «Blick». En général, la pression de l'eau maintient les corps au fond du lac, à 50 mètres de profondeur. Même les gaz produits par la décomposition ne suffisent pas toujours à les faire remonter à la surface.

Dans le cas du lac de Constance, les différentes couches d'eau chaude se mélangent peu, surtout en hiver. Ce brassage peut toutefois se produire de manière exceptionnelle en automne et au printemps, favorisé par les crues et les tempêtes. Ces perturbations permettent aux corps de remonter à la surface, comme ce fut le cas ce week-end.

65 personnes s'y noient chaque année

Pour l'heure, les forces d'intervention ne font pas de lien entre les deux corps retrouvés samedi et une opération de recherche lancée vendredi suite à la découverte de vêtements sur la rive près de Lustenau, rapporte le quotidien.

Selon la police thurgovienne, 103 personnes étaient portées disparues dans le lac de Constance avant ce week-end. Chaque année, environ 65 personnes se noient dans les eaux suisses du lac.