Des détenus de la prison de Thorberg (BE) se sont servis de téléviseurs connectés pour accéder à internet. Ils ont réussi à se connecter à un réseau sans fil non protégé appartenant à un riverain et ont surfé sur internet grâce aux téléviseurs. La direction de l'établissement pénitentiaire a réagi et a fait modifier les smart TV.

Un détenu a piraté le code à quatre chiffres de son téléviseur intelligent et l'a connecté à internet, a confirmé jeudi Pascal Ludin, chef adjoint de l'Office d'exécution des peines du canton de Berne, interrogé à propos d'un article paru sur Blick.ch. Le cas a été découvert lorsque les détenus ont échangé entre eux les téléviseurs.

L'accès non sécurisé à internet n'est pas prévu au quotidien dans les établissements pénitentiaires, c'est pourquoi la situation a posé problème, précise Pascal Ludin. On ignore combien de détenus se sont procuré un accès au réseau.

Plus «smart»

Afin de reprendre la situation en main, tous les téléviseurs ont été retirés le 17 juillet. Les détenus ont mal pris la chose et provoqué une émeute, relatait alors le site 20min.ch. Les appareils modifiés ont été restitués le même jour, ce qui a permis de détendre la situation, selon Pascal Ludin.

Désormais, il n'est plus possible d'accéder à internet avec les téléviseurs. De plus, le riverain piraté a sécurisé son réseau par un code.

