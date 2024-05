Des fans israéliens pestent contre l'Eurovision

«Clairement politique»: des fans d'Eden Golan rassemblés samedi soir à Tel Aviv pour assister à la finale de l'Eurovision ont du mal à digérer la défaite de la candidate israélienne. Ils estiment que le vote a été biaisé en raison de la guerre dans la bande de Gaza.

L'ambiance était pourtant survoltée dans le bar Layla, plein à craquer, quand Eden Golan est apparue à l'écran avec ses longs cheveux lavande et ses ongles assortis et a commencé à chanter «Hurricane». Sa robe de mousseline blanche se gonflait dans le vent artificiel pendant que de la fumée submergeait la scène.

Pendant que la chanteuse se produisait, beaucoup de clients du Layla, qui s'autoproclame «le meilleur bar gay de Tel-Aviv», se prenaient à rêver d'une victoire d'Israël dans cette compétition.

Las. Quand les votes ont commencé à tomber et qu'il est devenu évident que peu de jurés représentant les 37 pays offraient leur voix à Israël, le moral a commencé à s'effondrer. Ceux qui quelques minutes plus tôt sautillaient partout en agitant des drapeaux israéliens sont désormais assis, certains en se prenant la tête entre leurs mains.

«Des gens nous haïssent»

«C'est clairement politique», peste Guy, un jeune homme de 20 ans qui refuse de donner son patronyme pour ne pas que sa famille apprenne qu'il s'est rendu dans un bar gay. «Eden a été formidable. Mais il y a des gens qui nous haïssent. Ils ne voient pas le contexte général», regrette-t-il.

«Nous n'avons pas obtenu grand-chose des pays. C'est évidemment une question politique», estime lui aussi Tal Shur, le manager du Layla. «Personne ne veut montrer un soutien». Dans les jours qui avaient précédé la compétition, Israël était devenu l'un des favoris des bookmakers, aux côtés de la Croatie et de la Suisse. C'est cette dernière qui a fini par l'emporter.

Les jurys nationaux, dont le vote comptait pour moitié, ont largement snobé Israël. Mais le vote du public, qui comptait pour l'autre moitié, a donné un spectaculaire coup de pouce à Eden Golan, la catapultant depuis les profondeurs du classement jusqu'à une honorable cinquième place.

Cette nouvelle a redonné de l'entrain aux fans du Layla. «Quand Israël a reçu ce grand nombre de points, je me suis sentie très heureuse parce qu'il s'agit de musique et non de politique», confie à l'AFP Nelly Bernardi, 41 ans, qui juge que le vote des jurys nationaux était, au contraire, «une honte».

Chanson modifiée

La guerre a commencé avec l'attaque sans précédent lancée par le mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël, qui a fait plus de 1170 morts, majoritairement des civils, selon un bilan de l'AFP établi à partir de données officielles israéliennes. Plus de 250 personnes ont été enlevées et 128 manquent toujours à l'appel, dont 36 seraient mortes, selon l'armée.

En riposte, Israël a promis d'anéantir le Hamas, considéré comme une organisation terroriste par les Etats-Unis et l'Union européenne. Son offensive dans la bande de Gaza a fait au moins 34.971 morts, selon le ministère de la Santé du Hamas. La chanson «Hurricane» d'Eden Golan est l'adaptation d'une version antérieure intitulée «October Rain», qui avait dû être modifiée car considérée par les organisateurs comme faisant allusion à l'attaque du Hamas.

