Des locataires sans chauffage ni eau chaude pendant des semaines!

Dans un immeuble du canton de Thurgovie, le chauffage et l'eau chaude tombent en panne de manière récurrente, même pendant la vague de froid qui sévit actuellement en Suisse. Les locataires s'inquiètent pour la santé de leurs enfants, tandis que l'administration reste silencieuse.

Actuellement dans tout le pays, la température nocturne passe au-dessous de zéro. dpa

Il fait froid en Suisse: même en journée, le thermomètre dépasse rarement zéro et les nuits sont très froides dans la plupart des régions du pays. C'est également le cas à Amriswil, dans le canton de Thurgovie, où les températures ont chuté à -10°C au cours des dernières nuits.

C'est un grave problème pour les locataires d'un immeuble de la commune suisse-allemande où, comme le rapporte «20 Minuten», les chauffages ne fonctionnent plus depuis des semaines et l'eau chaude n'arrive qu'occasionnellement.

«C'est tout simplement insupportable de devoir vivre ainsi par ce temps», dit Ana Carvalho. «Je ne peux pas donner un bain à ma fille». Cette femme de 29 ans vit dans le quartier avec son compagnon et sa fille de cinq ans.

Ses parents vivent également dans le même immeuble et sont touchés par ces problèmes. «Il fait si froid dans notre appartement. À la maison, nous devons porter un pull et parfois même une veste d'hiver», explique la femme, qui n'arrive pas à dormir la nuit. «Nous dormons avec deux couvertures et nous avons toujours froid».

L'eau chaude n'est pas en reste: un jour sur deux, seule de l'eau froide sort du robinet pendant cinq ou six heures. Il est également arrivé que ce problème persiste pendant plusieurs jours, dès le mois de novembre.

L'établissement concerné sur la Wuhrstrasse à Amriswil. Streetview

La situation est particulièrement difficile pour la petite fille de cinq ans. «Je ne peux pas la laver à l'eau froide. Et faire bouillir de l'eau sur la cuisinière tous les jours n'est pas une solution», explique la jeune mère, inquiète pour la santé de sa fille. De nombreux habitants du lotissement sont déjà tombés malades et un voisin a même attrapé une pneumonie.

Problème connu depuis des années

Le problème - particulièrement gênant - est connu depuis des années, mais l'administration ne semble pas vouloir chercher de solution. «Elle tarde à répondre à nos courriels ou à nos appels. Nos préoccupations sont tout simplement ignorées», explique ce jeune homme de 29 ans.

Une société d'entretien immobilier a été sollicitée à plusieurs reprises, mais aucune solution à long terme n'a encore été trouvée. La voisine Emanuela se plaint des mêmes problèmes : «Ma fille a tellement froid la nuit qu'elle se réveille en pleurant. La situation est également difficile pour son mari, qui travaille dans la construction. Souvent, il ne peut même pas prendre une douche chaude lorsqu'il rentre à la maison après une journée de travail à l'extérieur.

«No comment» de l'administration

Plusieurs locataires envisagent de quitter l'immeuble et une famille l'a déjà fait. Mais ce n'est pas si facile, explique Festi, 35 ans, qui ne veut pas arracher son fils à son environnement familial : «La seule chose qui me retient ici, c'est mon fils qui va à l'école maternelle».

Selon «20 Minuten», l'administration est consciente du problème, mais n'a pas souhaité commenter la situation lorsque le journal l'a interrogée.