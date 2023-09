Quatre mineurs et deux jeunes majeurs ont été interpellés après l'agression, mercredi, de deux élèves d'un lycée de Guebwiller (Haut-Rhin) dans la cour de leur établissement, a-t-on appris vendredi auprès du parquet de Colmar.

Le nouveau ministre français de l'éducation Gabriel Attal a pris à bras le corps le problème de la violence à l'école (Photo d'illustration). ATS

Vers 17h30 mercredi, deux élèves du lycée Joseph Storck de Guebwiller, âgés de 18 et 19 ans, ont été roués de coups alors qu'ils allaient quitter l'établissement, dans une scène «particulièrement violente» enregistrée par les caméras de vidéosurveillance, a indiqué le parquet.

Les victimes, qui ont reçu des coups de poing, de pied, mais ont aussi été visées au visage par des coups de trottinette, se sont vu prescrire un et deux jours d'incapacité totale de travail (ITT).

Six personnes extérieures au lycée ont été interpellées très rapidement, après l'appel de témoins à la gendarmerie.

Quatre d'entre elles sont mineures, les plus jeunes étant âgées de 14 et 15 ans, et deux autres sont de «jeunes majeurs».

Echange de regards

Elles ont toutes été renvoyées devant la justice pour violences aggravées par trois circonstances: en réunion, avec une arme – la trottinette -, ainsi que pour le lieu dans lequel l'agression s'est produite, dans un établissement scolaire.

Les deux plus jeunes ont été placés sous contrôle judiciaire par le juge des enfants, soupçonnés d'être, pour l'un à l'initiative des violences, et pour l'autre l'auteur des coups de trottinette.

Les autres mineurs seront convoqués ultérieurement, quand les deux jeunes majeurs comparaîtront sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Aucun d'entre eux n'était connu de la justice.

Les raisons de l'agression pourraient être un simple échange de regards, quelques jours auparavant sur un «City Stade».

ATS