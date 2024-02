Une nouvelle exposition consacrée aux interactions entre l'art et la science est à découvrir dès le 19 février et jusqu'au 26 avril à l'Université de Genève. Les disques hyperboliques et les pavages de l'artiste hollandais Maurits Cornelis Escher (1898-1972) plongeront le public dans de drôles de méandres mathématiques.

Les oeuvres de Maurits Carnelis Escher qui créent des illusions d'optique surprenantes sont souvent exposées, comme ici à Rome en octobre dernier (archives). ATS

Les oeuvres de M.C. Escher s'inspirent directement des mathématiques, et en particulier de la géométrie, créant souvent des illusions d'optique et des objets impossibles. La nouvelle exposition intitulée «Perspective» montre un aperçu de l'univers de cet artiste mathématicien.

Elle a été conçue par Sandie Moody et Elise Raphael, docteures en mathématiques et admiratrices de l'artiste hollandais, en collaboration avec la section mathématique de l'UNIGE et le Mathscope. L'objectif de ses deux passionnées est de faire découvrir les mathématiques cachées dans les œuvres de M.C. Escher.

Né en 1898 à Leeuwarden, aux Pays-Bas, M.C. Escher est l’un des artistes graphiques les plus connus au monde, relève l'UNIGE. Après avoir vécu en Italie, il s’est installé durant deux ans en Suisse, à Château-d’Oex (VD), pour fuir la montée du fascisme. Il est l’auteur de 448 estampes et de 2000 dessins, et a illustré de nombreux livres, timbres et tapisseries.

Des lézards

Ses œuvres explorent notamment les techniques de pavage, soit le recouvrement d’une surface sans espace ni chevauchement, à l’image des motifs réguliers et géométriques qui composent parfois les sols et les murs des cuisines ou des salles de bain. Le public est d'ailleurs invité à participer à la création d'un pavage géant à base de formes de lézard.

Il sera aussi possible de créer son propre «Circle Limit», du nom de l'une des célèbres gravures de M.C Escher. Ces disques hyperboliques faits maison serviront à la décoration de la salle d'exposition.

https://www.unige.ch/cite/evenements/exposition/seu/expo-actuelle/art-maths

tb, ats