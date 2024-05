Des milliers de Suisses victimes d'un réseau de faux sites marchands

Un vaste réseau de faux sites web de vente de produits de grandes marques a soutiré des millions d'euros et des données personnelles sensibles à plus de 800'000 personnes en Europe et aux États-Unis. En Suisse, près de 14'000 commandes ont été passées sur ces sites frauduleux.

Les cybercriminels derrière cette arnaque ont tenté de s'emparer d'une somme colossale de 50 millions d'euros depuis 2015! IMAGO/Pond5 Images

blue News Marc Schaller

Une enquête menée par «The Guardian», «Die Zeit» et «Le Monde» révèle l'existence d'une organisation criminelle sophistiquée. La bande criminelle, basée en Chine, exploite des dizaines de milliers de boutiques en ligne factices pour tromper les consommateurs et voler leurs informations de paiement.

En tout, près de 76'000 faux sites web ont été créés. Ils imitent parfaitement les sites officiels de marques renommées telles que Dior, Nike, Lacoste, Hugo Boss, Versace et Prada. Les victimes, attirés par les prix attractifs, trouvent ces boutiques en ligne en faisant des recherches sur des moteurs de recherche, sans remarquer que l'adresse du site est suspecte. Ces tarifs alléchants poussent les internautes à partager leurs informations bancaires et leurs données personnelles.

Plus de 170'000 Français escroqués

Plus de 800'000 personnes, principalement en Europe et aux États-Unis, ont été victimes de cette arnaque. Elles ont non seulement perdu de l'argent, mais ont également vu leurs données personnelles compromises. Ces données, comprenant des adresses e-mail, des numéros de téléphone, des adresses postales et des informations bancaires, représentent une mine d'or pour les cybercriminels. Elles peuvent également être précieuses pour les services de renseignement étrangers, notamment le gouvernement chinois, à des fins de surveillance.

En Suisse, près de 14'000 commandes ont été passées sur ces sites frauduleux! En France, ce sont plus de 170'000 personnes qui sont concernées par cette arnaque ces quatre dernières années.

Si la plupart des victimes ont perdu de l'argent, certaines ont eu plus de chance. Parfois, certains clients ont reçu des colis, mais pas ceux qu'ils avaient commandés. Un client allemand, par exemple, a reçu des lunettes de soleil de mauvaise qualité au lieu du blazer qu'il avait commandé. Aussi, dans certains cas, la banque des clients a bloqué la transaction frauduleuse. Dans d'autres cas, la fausse boutique n'a pas pu prélever le montant.

22'500 boutiques encore en activité

L'arnaque semble avoir débuté en 2015, avec la création des premières boutiques frauduleuses. Depuis lors, le réseau s'est considérablement développé, générant plus d'un million de «commandes» sur les trois dernières années seulement.

Si tous les paiements n'ont pas abouti, l'enquête menée par les trois journaux indique que les cybercriminels derrière cette arnaque ont tenté de s'emparer d'une somme colossale de 50 millions d'euros durant cette période. Malgré la fermeture de nombreuses de ces boutiques frauduleuses, un tiers d'entre elles, soit plus de 22'500, sont toujours en activité...