La guerre en Ukraine a fait exploser la dette de millions de ménages dans et à l'extérieur du pays, selon un sondage de la Fédération internationale des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR). Plus de 50% ont des besoins d'emploi, de logement, de médicaments.

Une femme âgée passe devant un char russe détruit lors de combats avec l'armée ukrainienne, placé sur une remorque de camion sur la place Mykhailivskyi, lors de la Journée de l'État ukrainien, à Kiev, en Ukraine, le 28 juillet 2022. (image d'illustration) KEYSTONE

Cette situation les contraint à davantage de dettes ou à accepter des activités mal payées, marginalisées ou dangereuses, a affirmé vendredi l'organisation à Genève. Alors même que les problèmes de santé mentale augmentent.

«Avec une inflation grandissante et une incertitude économique, des revenus bas et irréguliers depuis deux ans ont diminué les économies de la population», affirme la directrice régionale de la FICR. «Les besoins urgents augmentent de plus en plus. Ils sont de plus en plus difficiles», a-t-elle dit à la presse à Genève depuis la région. Dans les pays voisins, un tiers des réfugiés ukrainiens ont dû recourir à des emprunts.

Plus d'un franc sur cinq paie l'intérêt de la dette. Ce qui inquiète de nombreux Ukrainiens, selon le sondage. La FICR a soutenu 18 millions de personnes dans 60 pays, dont plus d'1 million avec des financements.

Moins d'un quart des personnes interrogées en Ukraine ont accès à une assistance humanitaire. Il manque de la nourriture, de l'eau ou des médicaments. La Croix-Rouge les aide. De son côté, la directrice régionale de la FICR appelle à continuer à soutenir les communautés, alors que l'attention sur ce pays semble diminuer, a encore déploré l'organisation.

sn, ats