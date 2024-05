Des millions et des millions de cigales envahissent les États-Unis

En 2024, les cigales sont particulièrement nombreuses à faire du bruit dans l'est des Etats-Unis. Pour la première fois depuis 1803 ans, deux couvées sortiront du sol en même temps.

Adrian Kammer/Trad Adrian Kammer

À l'époque, Thomas Jefferson était encore président des États-Unis d'Amérique: c'est en 1803 qu'un nombre aussi important de cigales a émergé du sol aux États-Unis. Les scientifiques estiment qu'il y a près d'un billion de ces insectes. En 2024, ce sera à nouveau le cas. Cela s'explique par le cycle de vie particulier des cigales.

On parle de «cigales périodiques». Cela signifie qu'elles vivent la majeure partie de leur vie sous terre, jusqu'à ce qu'elles remontent à la surface après plusieurs années pour s'accoupler. Les scientifiques supposent qu'elles cherchent ainsi à confondre leurs prédateurs. Dans ce contexte, il y a des couvées avec un cycle de 13 ans et d'autres qui ne se montrent que tous les 17 ans. Tous les 221 ans, il arrive que les deux couvées se chevauchent. C'est pourquoi un nombre particulièrement élevé d'individus apparaissent cette année.

Engrais naturel!

Les cigales n'apparaissent pas seulement en masse, elles font aussi beaucoup de bruit. Les mâles émettent jusqu'à 110 décibels, ce qui est comparable à une turbine d'avion. Ce spectacle naturel dure environ un mois.

Mais que l'on se rassure, ces insectes sont inoffensifs: ils ne piquent pas et ne sont pas non plus porteurs de maladies comme les moustiques ou les tiques. Pour les insectivores comme les oiseaux, les cigales sont une source de protéines bienvenue. Contrairement aux invasions de criquets, elles ne dévorent pas non plus des régions entières. C'est même le contraire : lorsqu'elles meurent en masse après l'accouplement, leurs corps servent d'engrais naturel pour les arbres.